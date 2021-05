https://mundo.sputniknews.com/20210503/tres-sintomas-que-ocultan-enfermedades-cardiovasculares-y-no-debes-ignorar-1111828129.html

Tres síntomas que ocultan enfermedades cardiovasculares y no debes ignorar

Las enfermedades cardíacas son la principal causa de muertes en el mundo, pero existen algunos síntomas que podrían ayudar a detectarlas a tiempo. Un médico... 03.05.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

cardiología

enfermedades cardiovasculares

corazón

salud

El cardiólogo y profesor universitario Dmitri Napalkov alerta sobre tres signos a los que siempre debemos prestar atención. El primero de ellos es el aumento de la presión arterial; el segundo es un ritmo cardíaco irregular y el último son los mareos.Si bien no excluye que una alteración en la presión arterial pueda estar relacionada con factores externos, como una semana estresante en el trabajo o incluso un cambio en el clima, el profesional recomienda buscar ayuda médica en el caso de variaciones en la presión arterial.Según Napalkov, el segundo punto importante que se debe tener en cuenta son las alteraciones del ritmo cardíaco y el desarrollo de diversas arritmias. En estos casos, la enfermedad también puede no presentar otros síntomas.Napalkov subrayó que es importante tomar en serio cualquier arritmia y no adoptar el comportamiento "me acostaré, ya pasará". Las alteraciones del ritmo cardíaco deben siempre ser estudiadas por un médico. Si se diagnostica una fibrilación auricular, por ejemplo, el paciente necesita usar anticoagulantes, apuntó el cardiólogo.Además, el cardiólogo aconsejó siempre prestar atención a mareos sin explicación y caídas abruptas de la presión arterial.Las causas principales de defunción a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, se atribuyen a las enfermedades cardiovasculares. Las cardiopatías isquémicas ocupan el primer lugar en la lista y son responsables del 16% del total de muertes en el mundo. Les siguen los accidentes cerebrovasculares, los cuales representan cerca del 11% de los fallecimientos globales.

