Rusia enviará a Crimea los novedosos Su-35S con armas antibuque

El Distrito Militar Sur de Rusia recibirá los cazas polivalentes Su-35S de la generación 4++, informa el diario Izvestia citando sus altas fuentes en el... 03.05.2021, Sputnik Mundo

Las aeronaves, cuya cantidad no se revela, se equiparan al escuadrón del 31 Regimiento de Aviación de Combate en Milerovo, región de Rostov. Así, podrán operar en el sur de Rusia, incluidas Crimea y el Cáucaso.La formación de los pilotos para estos Su-35S ya ha comenzado, escribe Izvestia. Antes no había aviones de este tipo en el Distrito Militar Sur. En la actualidad, el regimiento aéreo solo tiene cazas Su-30SM.Después de las duras pruebas en Siria, el Su-35S se ha convertido en un vehículo capaz no solo de atacar objetivos aéreos, sino también de realizar ataques terrestres con precisión y armas convencionales. Puede llevar bombas ajustables con un cabezal orientador pasivo KAB-500Kr, misiles guiados Kh-29TD e incluso misiles antibuque Kh-35U, especialmente modificados para ataques contra objetivos terrestres.Este caza se distingue de todos los demás modelos por el potente radar N035 Irbis. Puede divisar otro avión desde una distancia de 400 km y un misil de crucero sigiloso, desde casi 100 km. Solo el radar del caza Su-57, un representante de quinta generación, tiene un mejor rendimiento.Un sistema de control avanzado y potentes motores con control vectorial de empuje tridimensional permiten al Su-35S demostrar acrobacias aéreas únicas.Según el experto militar Viktor Murajovski, enviando sus Su-35S al Distrito Militar Sur de Rusia continúa fortaleciendo la agrupación que se está formando allí."Tal agrupación hace posible restringir la actividad de los países de la OTAN en la región por medios no estratégicos y no nucleares. No es ningún secreto que la Alianza involucra sus actividades en las direcciones estratégicas suroeste y sur no solo a los países del bloque, sino que también coopera activamente con Ucrania y Georgia. De hecho, todos los días, los aviones de reconocimiento y los vehículos aéreos no tripulados de los países de la Alianza se encuentran cerca de nuestras fronteras aéreas sobre el mar Negro, cerca de Crimea, la costa del Cáucaso", explica Murajovski.Subraya que Rusia no puede observar con indiferencia tal actividad y debe incrementar sus fuerzas para repeler posibles provocaciones, y más aún la agresión de la OTAN. Según el experto, es en el marco de estas medidas que se está fortaleciendo la Fuerza Aérea en el Distrito Militar Sur, así como la agrupación de armas combinadas.

