https://mundo.sputniknews.com/20210503/que-animal-tiene-la-boca-mas-elastica-1111828862.html

¿Qué animal tiene la boca más elástica?

¿Qué animal tiene la boca más elástica?

Algunas criaturas son capaces de expandir significativamente el tamaño de sus bocas para devorar sus presas, pero ¿cual representante del reino animal tiene la... 03.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-03T11:55+0000

2021-05-03T11:55+0000

2021-05-03T11:55+0000

ciencia

pelícano

ballenas

naturaleza

hámster

serpientes

animales

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1111828814_0:4:3222:1816_1920x0_80_0_0_bb28c018951da1d170c338a2b7540c9a.jpg

No existe actualmente un consenso científico acerca de esta curiosa característica. Algunos candidatos, sin embargo, ciertamente se destacan en esta competición. Un gran número de roedores y algunos primates tienen en sus mejillas unas bolsas expandibles para el almacenamiento de alimentos. Los hámster son, quizás, el ejemplo más conocido con esta característica. Estos animales poseen bolsas capaces de contener hasta el 20% de su peso corporal total, detalla Business Insider.Otro animal bastante conocido por su boca elástica es la serpiente. Esos reptiles son capaces de engolir una comida completa con un único bocado gigante. Eso se debe a que sus mandíbulas no están conectadas a sus cráneos y sí a ligamentos flexibles que se extienden para acomodar presas de tamaño grande, informa Live Science.Lo más probables es que sean justamente las serpientes los animales terrestres con las bocas más elásticas, pero el podio cambia cuando se incluyen los animales acuáticos.Los animales más grandes del planeta también poseen bocas que se expanden a tamaños impresionantes. Las ballenas azules y las ballenas de aleta —los animales más grandes del mundo— pueden tragar más de 100.000 litros de agua de una única vez. Eso es posible gracias a decenas de surcos expandibles (pliegues ventrales) que van desde sus mandíbulas hasta sus ombligos. Los rorcuales, familia a que pertenecen estas ballenas, tragan enormes cantidades de agua para filtrarla y de ahí sacar sus presas. El mecanismo de alimentación de estos grandes cetáceos se asemeja al de otro animal con una boca altamente elástica: los pelícanos. Estas aves tienen una piel elástica debajo del pico, la cual usan para sacar peces del agua. Los pelícanos pardos, por ejemplo, pueden albergar hasta 11 litros de agua en sus bolsas, según Animal Diversity Web.Estas aves prestan su nombre a otro animal que también figura en la lista de las bocas más elásticas: el pez pelícano. El Eurypharynx pelecanoides se puede considerar una especie de combinación de todas las otras criaturas mencionadas. Ellos tienen cuerpos similares a los de las serpientes, técnicas de alimentación como las ballenas y una bolsa de piel capaz de expandirse en casi todas las direcciones. No existen estimaciones oficiales, pero existen pruebas registradas de que el pez pelícano es capaz de expandir su boca a más de cinco veces su tamaño original, por lo que puede considerarse el ganador no oficial de esta competencia, concluyó Live Science.

https://mundo.sputniknews.com/20200616/una-increible-cobra-de-siete-metros-ataca-a-una-familia-en-un-auto-en-brasil--video-1091775692.html

https://mundo.sputniknews.com/20201107/una-ballena-jorobada-casi-se-traga-a-unas-kayakistas-desprevenidas--video-1093409537.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pelícano, ballenas, naturaleza, hámster, serpientes, animales