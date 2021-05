https://mundo.sputniknews.com/20210503/comparan-el-intento-de-meghan-de-pertenecer-a-la-realeza-con-escalar-el-everest-en-chanclas-1111838028.html

Comparan el intento de Meghan de pertenecer a la realeza con escalar el Everest "en chanclas"

Comparan el intento de Meghan de pertenecer a la realeza con escalar el Everest "en chanclas"

El experto real Andrew Morton dijo que la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, no pudo calcular lo difícil que sería ser parte de la familia real y... 03.05.2021, Sputnik Mundo

Añadió que la duquesa de Sussex no se imaginó lo complejo que sería y que inclusive para Kate Middleton no fue fácil ser miembro de la familia real y "le tomó bastante tiempo" estar a la altura de su cargo real.Según recoge el tabloide británico, Meghan admitió en la entrevista con Oprah Winfrey que se casó ingenuamente y cayó en cuenta en lo que se estaba metiendo solo cuando estaba a punto de conocer a la reina Isabel II y Harry le preguntó si sabía cómo hacer la reverencia.Además, confesó que no sabía mucho sobre la familia real y que tampoco había investigado sobre las costumbres reales. Ella dijo que tenía toda la predisposición de aprender, pero que no recibió ningún tipo de entrenamiento formal sobre cómo ser miembro de la realeza.Admitió que en un intento de hacer que la familia real británica se "sintiera orgullosa", cuando se unió a ellos por primera vez, buscó en Google la letra del himno del Reino Unido para demostrar que estaba comprometida a asumir su nuevo rol como miembro de la realeza.

