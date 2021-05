https://mundo.sputniknews.com/20210503/como-eeuu-intenta-quitarse-los-cazas-f-35-de-encima-1111827703.html

Cómo EEUU intenta quitarse los cazas F-35 de encima

Estados Unidos está exagerando deliberadamente las ventajas de sus cazas de quinta generación F-35 para venderlos a Europa, opinó el analista militar Víktor... 03.05.2021, Sputnik Mundo

El medio estadounidense The National Interest publicó recientemente varios artículos que elogian las capacidades del caza F-35 y hablan de la necesidad de que los países europeos lo compren para hacer frente a los desafíos actuales, incluida la supuesta amenaza rusa.Según los expertos, Rusia dispone de formidables armas de defensa antiaérea como el S-400, S-300, S-350, Pantsir-S1 y Tor-M1. Los sistemas funcionan en tándem, compensando los puntos débiles de cada uno. Pronto, Rusia lanzará el S-500 que reforzará aún más la defensa antimisiles escalonada de Rusia.En este contexto, los estadounidenses promueven la idea de que es bastante difícil para los países occidentales conseguir la superioridad aérea. Rusia tiene éxito para hacer frente a los aviones de cuarta generación, por lo que la OTAN necesita los cazas F-35 de quinta generación. Además, el experto añadió que los propios F-35 son cazas bastante débiles y con muchas deficiencias. "En cuanto al artículo [de The National Interest], es solo un intento de aumentar el interés en el F-35. Es un avión fallido, que se produce y se entrega a las tropas con enormes deficiencias. Por eso, Estados Unidos intenta exportar estos aviones al extranjero, pero no apuesta a ellos en sus propias tropas", dijo el analista.Litovkin señaló que los cazas estadounidenses requieren considerables inversiones y posteriores actualizaciones. Y es precisamente por eso que los estadounidenses promueven la idea de "deshacerse" de estas aeronaves.

venta, industria militar, f-35, europa