Acusan al príncipe Harry de ser "débil" al no corregir a Meghan

Los expertos reales continúan analizando la entrevista de Harry y Meghan a Oprah y revelan nuevas inexactitudes y "mensajes confusos". Aunque Meghan es la que hizo la mayor parte de las acusaciones a la familia real británica, el biógrafo Robert Jobson opina que el príncipe Harry debería asumir parte de la responsabilidad de la entrevista.Según el experto, Meghan se equivocó en algunas declaraciones porque "no entendía muy bien el sistema". Por lo tanto, Jobson cree que Harry debía haberla corregido.En particular, el biógrafo recordó que una de las acusaciones de la duquesa era que a su hijo se le había negado el título de príncipe. Pero los expertos aclararon que las reglas reales no dan derecho al niño a un título. Las reglas, establecidas por el rey Jorge V en 1917, dicen que solo los hijos y nietos de un monarca tienen el derecho automático al título príncipe o princesa.

