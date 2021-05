https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111847430.html

Comité Nacional de Paro convoca a nueva marcha masiva en Colombia

Comité Nacional de Paro convoca a nueva marcha masiva en Colombia

BOGOTÁ (Sputnik) — El colombiano Comité Nacional de Paro, integrado por centrales obreras y diferentes organizaciones, anunció que convocará para el 5 de mayo... 03.05.2021, Sputnik Mundo

El movimiento señala que el retiro de la iniciativa de reforma fiscal por parte del Ejecutivo no es suficiente y que éste debe atender los reclamos realizados desde noviembre de 2019, cuando se dio otra serie de manifestaciones continuadas en contra del Gobierno, las cuales se suspendieron tras la llegada de la pandemia al país, en marzo de 2020."Con este anuncio no se desactiva la movilización, porque la gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria; el Gobierno, desesperado, busca un nuevo proyecto de reforma acordado en el Congreso apoyado en toneladas de 'mermelada' (recursos fiscales), dejando al margen a quienes hemos rechazado ese infame proyecto", afirma el comité.Según el movimiento, en la nueva jornada pedirá garantías democráticas para la movilización y la protesta, la desmilitarización de las ciudades, el cese de las masacres y el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía.Además exigirá que se retire un proyecto de reforma a la salud, que se fortalezca la vacunación masiva, la renta básica para las familias de escasos recursos, la defensa de la producción nacional, que se den subsidios a las pequeñas y medianas empresas y que las matrículas de estudiantes de universidades públicas no tengan costo.El comité también pedirá que el Gobierno no reactive la fumigación aérea de cultivos ilícitos, ya que dicha práctica, sostiene, afecta la salud humana y al medio ambiente.Algunas de las manifestaciones que se registran desde el 28 de abril han derivado en disturbios y cierres de vías, lo cual mantiene aislada en este momento a Cali (suroeste), la ciudad más afectada con la protesta y en la que empiezan a escasear los alimentos y la gasolina por la militarización en la que permanece.

https://mundo.sputniknews.com/20210503/estalla-colombia-y-derrota-al-gobierno-de-ultraderecha-1111839139.html

