Perú incluye a personas con males congénitos en fase 1 de vacunación contra COVID-19

Sagasti explicó que personas con síndrome de Down, con diagnóstico oncológico o con diálisis, padecen problemas "terribles y que no tienen que ver con el comportamiento ni el medio ambiente", por lo que se justifica que se les dé prioridad.Por su parte, la Defensoría del Pueblo, la cual exhortó a que el Gobierno vacune a las personas con síndrome de Down por presentar mayor mortalidad, celebró la medida."Destacamos anuncio de la Presidencia que toma nuestra recomendación de priorizar vacunación de personas con síndrome de Down y con enfermedades congénitas en la primera fase. Demandamos un proceso de inmunización ordenado, accesible y seguro", señaló el organismo en su cuenta en la red social Twitter.A la fecha, Perú registra 62.126 decesos por la enfermedad respiratoria y 1.810.998 infectados.

