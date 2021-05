https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111837933.html

Oposición de Canadá pide renuncia de la jefa del gabinete por ocultar un escándalo sexual militar

Oposición de Canadá pide renuncia de la jefa del gabinete por ocultar un escándalo sexual militar

TORONTO (Sputnik) — El partido de oposición de Canadá pide la destitución de la jefa de gabinete del primer ministro Justin Trudeau, Katie Telford, en medio de... 03.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-03T18:56+0000

2021-05-03T18:56+0000

2021-05-03T19:00+0000

internacional

escándalo sexual

canadá

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/03/1111837908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_820b03bf5cec1fd9719d77e2a7e379e9.jpg

Trudeau se enfrenta a una reacción violenta tras meses de agitación política luego de que múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada fueran dirigidas al ex jefe del Estado Mayor de Defensa del país, el general Jonathan Vance, y a su sucesor, el almirante Art McDonald, quien se vio obligado a renunciar temporalmente a su cargo en medio de una investigación sobre acusaciones de mala conducta que se remontan a 2010.El primer ministro, que prometió adoptar un enfoque de tolerancia cero para las acusaciones de conducta sexual al asumir el cargo, ha declarado repetidamente que su oficina estaba al tanto de las quejas, pero no de la naturaleza de las acusaciones. Sin embargo, los informes de los medios sugieren que Telford tenía conocimiento de las acusaciones desde 2018.El líder conservador alegó que Telford mitigó el comportamiento de Vance y posteriormente orquestó un encubrimiento para ocultar información al primer ministro y al público.Enfatizó que no responsabilizar a su principal asesora sería una admisión de deshonestidad por parte de Trudeau.Los principales partidos de oposición de Canadá, los conservadores, el bloque quebequense y los nuevos demócratas, presionan para que Telford testifique ante el comité de Defensa, pero los liberales gobernantes están obstaculizando los intentos.La tormenta política ha obligado al Gobierno a impulsar una revisión independiente de la conducta sexual inapropiada en las fuerzas armadas de Canadá.

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

escándalo sexual, canadá