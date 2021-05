https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111834826.html

El Reino Unido y EEUU exigen a China cumplir sus compromisos, pero quieren trabajar con Pekín

El Reino Unido y EEUU exigen a China cumplir sus compromisos, pero quieren trabajar con Pekín

WASHINGTON (Sputnik) — El secretario de Relaciones Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, dijo que conversó con el secretario de Estado de Estados Unidos... 03.05.2021, Sputnik Mundo

Agregó que al mismo tiempo se deben "encontrar formas constructivas de trabajar con China de una manera sensata y positiva cuando sea posible". A su vez, Antony Blinken aseguró que Estados Unidos y Reino Unido continuarán cooperando para abordar los abusos contra los derechos humanos en China."Juntos, nuestros países recientemente tomaron medidas para evitar que las empresas británicas y estadounidenses apoyen inadvertidamente el trabajo forzoso en Sinkiang y en otros lugares y China", dijo Blinken durante una sesión informativa.Agregó que ambos países mantendrán una "sólida cooperación para abordar las atrocidades en Sinkiang, una ofensiva contra los activistas a favor de la democracia y los políticos en Hong Kong, que viola los compromisos internacionales de China y la represión de la libertad de prensa en China y en otras partes del mundo".Señaló que el objetivo de EEUU no es contener a China, pero Washington tomará medidas si Pekín pretende socavar el orden internacional.Reino Unido y EEUU, "hombro con hombro" respecto a Ucrania y AfganistánAsimismo, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que discutió con el secretario de Estado de EEUU, Anthony Bllinken, los asuntos relacionados con Ucrania y Afganistán y que se mantienen unidos respecto a ellos."Tony y yo también discutimos una serie de cuestiones de seguridad: Irán, Afganistán, las continuas preocupaciones sobre Rusia, en particular, en la observación de aves con Ucrania. Estamos hombro con hombro en estos temas", dijo Raab.Crisis en BirmaniaAnthony Blinken anunció a su homólogo del Reino Unido, Dominic Raab, las medidas que está tomando Estados Unidos para poner fin a la violencia en Birmania y devolver al país a la democracia."Es vital, independientemente de cualquier otra cosa, que cese la violencia, que los prisioneros sean liberados y que Myanmar vuelva a la senda de la democracia", dijo Blinken después de reunirse con Raab. "Suscribí todo lo que dijo Dominic sobre algunas de las cosas que estamos haciendo o mirando para fomentar eso", añadió.El acuerdo de Irlanda del NorteDominic Raab dijo lunes que es de vital importancia para el Reino Unido mantener el acuerdo del Viernes Santo sobre Irlanda del Norte."El Viernes Santo es absolutamente crucial, en términos del protocolo de Irlanda del Norte, obviamente hay partes que protegen las acciones de la UE de su mercado único, partes que protegen la integridad del mercado único del Reino Unido. Vamos a asegurarnos de que en el Comité Conjunto ... trabajemos en todas estas propuestas y las implementamos de manera equilibrada", afirmó Raab.A su vez, Antony Blinken declaró que Estados Unidos continuará alentando a la Unión Europea y al Reino Unido a dar prioridad a la estabilidad económica y política en Irlanda del Norte a medida que se implementan las disposiciones relacionadas con el Brexit.Los Gobiernos del Reino Unido y de Irlanda acometieron en 1996 las negociaciones sobre la eliminación del conflicto, en 1997 se firmó el Acuerdo de Belfast (conocido como Acuerdo del Viernes Santo), según el cual el poder en Irlanda del Norte fue traspasado a los organismos de autogobierno locales.Relaciones con RusiaDominic Raab señaló que existe una oportunidad para mejorar las relaciones con Moscú si Rusia cambia su comportamiento."La puerta para las relaciones positivas y la diplomacia siempre está abierta (...) Pero lo que tiene que cambiar es el comportamiento de Rusia. La oportunidad para una mejor relación con Rusia está ahí. La recibiríamos con agrado, pero depende del comportamiento y los hechos", dijo Raab.Por su parte, Antony Blinken dijo que EEUU saluda el reciente anuncio de Reino Unido respecto a extender las sanciones contra Rusia bajo la Ley Magnitsky."…celebro el reciente anuncio del secretario de Estado para Asuntos Exteriores (del Reino Unido, Dominic Raab) sobre la extensión de las sanciones globales Magnitsky para combatir los abusos a los derechos humanos cometidos por Rusia", dijo el funcionario estadounidense durante una rueda de prensa.Añadió que el presidente de EEUU, Joe Biden, manifestará a su par ruso, Vladímir Putin, durante la cumbre que celebrarán ambos mandatarios, que Washington no está buscando aumentar las tensiones entre los dos países y que quiere una relación estable y predecible."…no estamos buscando aumentar las tensiones. Preferiríamos tener una relación más estable y predecible, y si Rusia se mueve en esa dirección, también lo haremos nosotros. Y creo que el presidente Biden tendrá la oportunidad de hablar directamente de ese tema con el presidente Putin cuando se reúna con él", dijo.

