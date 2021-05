https://mundo.sputniknews.com/20210503/1111831650.html

Un profesor afirma que Brasil va camino a ser un laboratorio de nuevas cepas del coronavirus

Un profesor afirma que Brasil va camino a ser un laboratorio de nuevas cepas del coronavirus

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La pandemia del COVID-19 sigue fuera de control en Brasil y está llevando al país a convertirse en una especie de vivero de nuevas... 03.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-03T14:39+0000

2021-05-03T14:39+0000

2021-05-03T14:39+0000

américa latina

coronavirus

brasil

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/08/1110958560_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_d82caaf1e2b6ac4f0176e683f5db3b4e.jpg

"Aquí tenemos la tormenta perfecta: porque tenemos una alta tasa de infección y porque no hacemos controles. Somos un laboratorio perfecto. Si haces una lista de nuevas cepas conocidas aquí debe ser la punta del iceberg, debe de haber muchas otras", asegura a esta agencia el especialista, profesor de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto, de la Universidad de Sao Paulo (USP).El lunes 26 de abril, el Instituto Butantan de São Paulo informó que en los últimos días detectaron tres nuevas variantes del SARS-CoV-2.Las nuevas cepas fueron encontradas en varios puntos del estado de São Paulo (sureste): en la Baixada Santista (B.1351, la variante sudafricana) Itapecerica da Serra (B.1.318) y en Jardinópolis (N9, una mutación de la P.1, la variante amazónica).También se han detectado variantes de la sudafricana en Sorocaba (estado de Sao Paulo, sureste) o en Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sureste), y la variante amazónica ya está presente en todo el país.En el estado de Sao Paulo, de hecho, la variante amazónica ya es la mayoritaria y está presente en el 90% de las muestras, según un estudio reciente del Instituto Adolf Lutz.Aunque aún no hay estudios conclusivos, de momento todo indica que la variante de Manaos es más agresiva y que es uno de los factores que explican el aumento de internaciones graves y muertes de las últimas semanas en el gigante sudamericano. SupervivenciaAlves reconoce que desde que se notificó la cepa de Manaos, Brasil vivo una "reversión del escenario", y ahora en el grupo de riesgo hay personas cada vez más jóvenes y las embarazadas también parecen más susceptibles de atravesar el COVID-19 de forma más virulenta.Para el especialista, Brasil, igual que la India, puede convertirse en una amenaza para el mundo, porque no implanta medidas efectivas de distanciamiento social, no realiza controles en los aeropuertos para evitar la entrada de variantes de otros países y sobre todo porque no hace un control exhaustivo de las nuevas cepas, las va encontrando prácticamente de casualidad, lamenta el especialista."La variante de Manaos se expandió por todo el país porque nadie controló nada. La detección de las cepas es esporádica, cuando decimos que ya existen mutaciones por aquí en realidad ese escenario debe ser necesariamente mucho peor", apunta Alves.Otro riesgo añadido es que la aparición de nuevas variantes del coronavirus se da en medio de la campaña de vacunación, que avanza a ritmo lento.El contacto en larga escala del virus con personas vacunadas genera una especie de presión biológica para que las variantes evolucionen, creando mutaciones que a la larga podrían sortear el escudo de anticuerpos que está empezando a adquirir la población.Para Alves, es verdad que a largo plazo, en uno o dos años, es probable que las variantes pierdan fuerza por la propia evolución del virus, pero remarcó que el juego del virus es "la supervivencia frente a los intentos de controlarlo", por lo que cuanto más tiempo pase mayor es la probabilidad de que aparezcan nuevas cepas que sean inmunes a algún tipo de vacuna.De momento, en Brasil se está vacunando a la población con las vacunas de AstraZeneca y Sinovac (las de Pfizer empezarán a usarse esta semana) y a día de hoy no hay estudios que indiquen que no sean capaces de frenar las nuevas cepas, aunque es pronto para sacar conclusiones.Brasil es uno de los países más afectados del mundo por la pandemia, y al día de hoy ya suma más de 14,7 millones de casos confirmados y más de 407.000 fallecidos, según los datos oficiales del Ministerio de Salud.

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, brasil