Una renombrada novelista sobre la familia real británica: "Creo que es el final"

La renombrada novelista británica Hilary Mantel ha opinado con dureza acerca del futuro de la familia real. Para la escritora, la realeza del país se acerca a... 02.05.2021, Sputnik Mundo

Mantel, quien es la única mujer en recibir dos veces el premio Booker —uno de los galardones literarios más prestigiosos de habla inglesa—, no cree que el príncipe Jorge, tercero en la línea de sucesión al trono británico, jamás llegue a gobernar.Mantel sostuvo, además, que Isabel II es, probablemente "la única persona que realmente cree en la monarquía ahora" y que su compromiso con Dios es la razón por la que no abdica al trono pese a su avanzada edad."Ella cree que no puede dejar de ser monarca, le hizo esas promesas a Dios. Es un cliché decirlo, pero qué posición tan solitaria para estar. Es un conflicto, porque la mayor parte del mundo ve a la familia real como una parte del mundo del espectáculo. Y estoy segura de que eso está muy lejos del pensamiento de la progeria reina", apuntó la escritora.La autora, además, lamentó que la reina no sienta que puede descansar de sus deberes reales y dejar su función en manos de su hijo mayor, el príncipe Carlos.

