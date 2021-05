https://mundo.sputniknews.com/20210502/ojo-el-consumo-de-cafe-puede-ser-peligroso-en-estos-casos-1111819021.html

¡Ojo! El consumo de café puede ser peligroso en estos casos

¡Ojo! El consumo de café puede ser peligroso en estos casos

El café es una de las bebidas más populares del mundo. Es tradicionalmente consumido a diario en diversas partes del globo. Sin embargo, esta bebida rica en... 02.05.2021

estilo de vida

alimentación

café

salud

El café está contraindicado en el caso de enfermedades gastrointestinales, apuntó la especialista. En particular, la bebida debe excluirse de la dieta de personas que padecen síndrome del intestino irritable, ya que la cafeína puede aumentar la frecuencia intestinal e incluso las posibilidades de diarrea, detalla Eat this not that.Rozanova recomendó, además, que las personas que padecen diabetes sean más conscientes con relación a su ingesta de café. Existen estudios que sugieren que la cafeína puede afectar la acción de la insulina y, por ende, estar asociado con niveles más altos o más bajos de azúcar en sangre.De acuerdo con la nutricionista, el café debe evitarse si una persona desea bajar de peso. Si bien el café por sí solo no causa un aumento de peso, la bebida puede afectar la calidad y la cantidad de sueño. Dormir mal puede comprobadamente promover el aumento de peso. Además, muchas bebidas populares a base de café son altamente calóricas y contienen niveles elevados de azúcar agregada.Según la especialista, la mejor opción es elegir una bebida más sencilla, sin aditivos y con una alta concentración de cafeína, como por ejemplo, un café americano sin azúcar.

alimentación, café, salud