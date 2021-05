https://mundo.sputniknews.com/20210502/la-insolita-limpiezamania-que-inauguro-un-turista-frances-en-toda-bolivia-1111817184.html

La insólita "limpiezamanía" que inauguró un turista francés en toda Bolivia

El vlogero Alexis Dessard organizó varias limpiezas en lugares turísticos del país, que contaron con masivo apoyo de la población. El 1º de Mayo fue el turno... 02.05.2021, Sputnik Mundo

américa latina

vlog

limpieza

turistas

francia

bolivia

La llegada del vlogero francés Alexis Dessard generó en la población un inédito interés por limpiar la basura de decenas de espacios públicos de todo el país. La última intervención fue en el Valle de las Ánimas, un imponente sitio turístico distante a 20 kilómetros del centro paceño. Cientos de vecinos, vecinas y familias de la ciudad acudieron a la convocatoria del carismático visitante. Por falencias organizativas, mucha gente hizo su trabajo de manera aislada, sin coordinación. Y varios se perdieron en los estrechos laberintos del complejo montañoso.Dessard, de 25 años, llegó a Bolivia en febrero pasado, como turista. En marzo, publicó un video en su sitio de Internet en el cual invitaba a limpiar el cementerio de ferrocarriles en la población de Uyuni, departamento de Potosí (suroeste). La respuesta fue abrumadora.Posteriormente, el joven organizó campañas para quitar toneladas de basura del lago Uru Uru, de Oruro (oeste); del río Rocha, de Cochabamba (centro); de la ciudad de Copacabana, al borde del río Titicaca, en La Paz. Con cada convocatoria, más gente se adhería a sus propuestas.El 1º de Mayo pasado fue el turno del Valle de las Ánimas, en la zona sur paceña. El feriado por el Día de las y los Trabajadores permitió que varias familias acudieran con guantes y bolsas para recoger los desperdicios que acaban en esta área protegida municipal, también declarada Monumento Natural Departamental.Sus 2.500 hectáreas se reparten entre los municipios de La Paz y Palca. Por su tamaño, y por sus diversos ingresos, algunas familias de recolectores improvisados hicieron su trabajo a kilómetros de donde estaba el grupo de Dessard.Otros simplemente se perdieron durante horas en los laberintos montañosos del predio.​El llamado de la basuraAndrea Cisneros llegó con varias compañeras al valle. Durante horas se agacharon bajo el sol para recoger basura acumulada en este sitio turístico."Hemos venido a colaborar en la limpieza, para poner el lugar más bonito, para que esté mejor y —sobre todo— para generar un aporte a la sociedad a través del trabajo comunitario", dijo Cisneros a Sputnik.Periódicamente, organizaciones ecologistas de Bolivia invitan a la población a realizar limpiezas de este tipo, pero la respuesta es escuálida. ¿Por qué tienen tanto apoyo las actividades propuestas por el turista francés?Según Cisneros, "más que el llamado de un ciudadano de otro lugar, esto es algo que tiene que nacer de la propia gente, del propio cariño que se tiene por la ciudad".Agregó: "Creo que en estos casos todo vale. Lo importante es que la gente empiece a tomar consciencia y genere ese valor compartido como sociedad".La influencia de las convocatorias de Dessard no se limitó solamente a los sitios donde desarrolló sus campañas. En todas las regiones del país, incluida la Amazonía y el Chaco, decenas de poblaciones se organizaron bajo esta inspiración para atacar a los basurales formados irregularmente.El compromiso ciudadano"Nos encontramos aquí en el Valle de las Ánimas haciendo una limpieza y colaborando con el medio ambiente. Hay un ciudadano francés, Alexis, quien está haciendo lo propio. Nosotros, como bolivianos, no queremos ser indiferentes", dijo a Sputnik Lorgio Franco, quien también realizaba tareas de limpieza junto a su grupo."Hemos venido con todo el equipo a ayudar en la limpieza de este valle tan hermoso. Hay que preservar los lugares turísticos que se encuentran aquí en la ciudad maravilla, La Paz", agregó Franco.Consultado sobre su oficio, Franco aseguró: "Estoy siendo postulado por las organizaciones sociales para ser el ministro de Medio Ambiente y Agua. Estamos esperando a la posesión".Según el cronograma de Dessard, el próximo 8 de mayo se presentará en la bahía de Cohana, considerada la playa más contaminada del lago Titicaca. Luego, con fechas aún por definir, se organizarán limpiezas en el camino que sube al Huayna Potosí, una montaña de 6.000 metros a la cual se llega desde la ciudad de El Alto.También se prevé replicar estas tareas en el municipio de Achocalla, La Paz; y en la Cumbre, como se conoce a un tramo del camino que lleva a los Yungas paceños.Dessard es un ingeniero Informático recién recibido, que rechaza la idea de encerrarse a trabajar en una oficina. Por ello, continúa con su cruzada por limpiar los sitios insignes del país. En una reciente entrevista con medios locales, afirmó que aún no sabe si continuará con su plan de recorrer el mundo como mochilero."No sé si me podré ir de Bolivia, porque ahora me quiero quedar", sostuvo el joven. En este país se convirtió meteóricamente en una celebridad. Días atrás, la Cámara de Diputados le entregó un reconocimiento por sus labores a favor del medio ambiente.Además de causar algo de vergüenza, las convocatorias de Dessard también repercuten en el humor popular. En las últimas semanas, se armaron varias actividades ficticias en las redes sociales, según las cuales "Alexis te invita a limpiar tu cuarto", o "el francés te invita a limpiar tu conciencia".

francia

bolivia

