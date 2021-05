Navalni, "miembro de una Quinta Columna que actúa dentro de Rusia"

https://mundo.sputniknews.com/20210501/navalni-miembro-de-una-quinta-columna-que-actua-dentro-de-rusia-1111808845.html

Se acabóSe cierra un capítulo subversivo que ha hecho vida en Rusia durante los últimos años, y que tenía en el bloguero convicto, partidista de la xenofobia y la discriminación con tintes nazis, Alexéi Navalni, todo un caballo de Troya al que EEUU había reclutado como agente y al que a día de hoy Occidente al completo se sirve para lograr sus fines espurios mediante sanciones contra el país euroasiático.Así, la Justicia de Rusia ha disuelto Shtabi Naválnogo, el club extremista que tenía montado el sedicioso, organizador de manifestaciones ilegales en plena pandemia en las que no dudó un instante en utilizar a niños como escudos humanos, aparte de haber sido condenado por delitos de estafa, de apropiación ilícita de fondos, y quien finalmente no le dejó otra salida a la Justicia de Rusia que enviarlo tras las rejas por sus reiteradas violaciones a su libertad condicional.En adelante, sus emblemas quedarán proscritos; los activistas, militantes de base y sus donantes se expondrán a sanciones penales, y al mencionarles, los medios deberán recordar su condición de extremistas. Asimismo, otras dos organizaciones vinculadas al bloguero –la Fundación para la Lucha contra la Corrupción [FBK] y la Fundación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos [FZPG], ambas catalogadas como agente extranjero en Rusia– también podrían acabar en la misma lista porque de acuerdo a la Fiscalía de Moscú, también promueven la desestabilización política y social.Para el analista internacional Juan Aguilar, esta es "la consecuencia directa de las investigaciones llevadas y de las condenas que le tienen que caer a Navalni. Judicialmente está demostrado que estos señores han defraudado 567 millones de rublos, de los cuales 356 millones se los ha gastado el propio Navalni junto con otras personas para fines personales. Es decir, esto es una organización criminal. Y además está al servicio de intereses extranjeros"."¿Ustedes se imaginan en Francia o Alemania unas organizaciones que defraudan, cuyo origen de los fondos es oscuro, o vienen del extranjero, y se estén gastando millones de euros en vivir a cuerpo de rey y en hacer actividades que son claramente subversivas que van contra el orden constitucional? Inmediatamente serían puestas fuera de la ley, y por supuesto, los responsables, encarcelados", adiverte Aguilar.El analista recuerda que durante el juicio a Navalni, en el juzgado de Moscú se presentaron diplomáticos de varios países de la UE y de EEUU, y se pregunta qué hubiera ocurrido si en España, en el caso Bárcenas [trama de corrupción y de financiación ilegal del Partido Popular], se hubiera presentado en el juzgado el embajador de Rusia, cuál sería la reacción del Gobierno de España.Navalni, un sedicioso al que los Gobierno y medios –incluso públicos– occidentales continúan defendiendo sin tapujos, incluso dedicándoles portadas y programas especiales, victimizándolo e ignorando por completo su verdadera condición de convicto, e insistiendo además en un presunto envenenamiento que nunca existió, y del que nunca nadie presentó pruebas. Y como buenos emisores de noticias falsas, lo colocan como único gran adversario de Putin, cuando la realidad indica que el nivel de aprobación que tiene entre los rusos se sitúa por debajo del 5%."Yo creo que se ha llegado al punto que se tenía que llegar. ¿Por qué ahora, y no hace dos años? Pues yo creo que porque ahora ya estamos en el punto de fricción total de toda esta historia. Porque lo de Navalni no es más que una pieza de un tablero de ajedrez. Navalni representa una de las patas de la Quinta Columna de las potencias occidentales, fundamentalmente de EEUU y la OTAN, que actúan dentro de Rusia. Hay otras patas que actúan desde fuera, y todos esos actores son los que, puestos sobre el tablero, nos dan una imagen real de lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que Rusia está bajo ataque, porque así lo dicen los documentos del Departamento de Defensa y del Departamento de Estado de los EEUU".Por otra parte, las autoridades rusas detuvieron al abogado Iván Pávlov, quien se especializa en casos de espionaje y alta traición y quien actúa como defensor, entre otros, del propio Navalni y el del experiodista Iván Safrónov."Esto es todo el mismo entramado. Lo que hay que ser consciente es que el señor Iván Pávlov se dedica a defender a Navalni, a espías, a traidores. Cuando un señor resulta que defiende al espía de Roscosmos, cuando es el que defiende a Navalni, dices, ‘vamos a ver, es que este señor es parte del entramado'. Cuando todos buscan al mismo [abogado defensor], es porque es la persona indicada por alguien para que se haga cargo de estos casos. Eso no es casualidad", remacha Juan Aguilar.

