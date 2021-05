https://mundo.sputniknews.com/20210501/la-atrapante-historia-familiar-de-una-artista-rusa-en-chile-1111796387.html

La atrapante historia familiar de una artista rusa en Chile

La atrapante historia familiar de una artista rusa en Chile

Desde Chile, conversamos con Nadezhda Mordwinkin Rudenko, nacida en septiembre de 1931 en Yugoslavia (Serbia).

Nadezhda contó a Sputnik que "en tiempos de la guerra no sabía ni de mi papá, mamá y hermano porque estaba en un internado ruso. Nosotros nos considerábamos siempre rusos".En 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, ofrecen a la familia emigrar hacia el país sudamericano. Sin dudarlo, decidieron viajar al continente. Nadezhda es autodidacta en pintura y cerámica. Su amor por el arte despertó sin que ella lo buscara."Nació de golpe. Me gusta, me entretengo mucho. Cuando pinto, me pasan las horas, amanezco pintando", señaló. En cerámica realiza todo tipo de objetos: "jarrones, platos. Tengo más de 100 moldes diferentes", dijo la artista de 89 años.Destino Rusia se escucha los sábados a las 12 del día (-3 GMT) por M24 en Uruguay (97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado).

