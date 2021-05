Zajárova asegura que no hay ninguna discriminación contra el medio digital Meduza en Rusia

https://mundo.sputniknews.com/20210501/1111809707.html

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, aseguró en una entrevista con el canal de YouTube 'Sputnik na russkom' (Sputnik en ruso)... 01.05.2021, Sputnik Mundo

"Para nosotros Meduza sigue siendo el medio de comunicación. Si envían cuestiones, respondemos a estas. Si llaman por teléfono, contestamos. En este sentido no los discriminamos en absoluto", dijo Zajárova.Además, la diplomática rusa recordó que funcionarios estadounidenses desde hace tiempo no mantienen contactos con los medios rusos RT y Sputnik y ni siquiera ocultan que "no prevén hacerlo".Zajárova enfatizó que en muchos países occidentales a los funcionarios se les prohíbe mantener contactos con RT y Sputnik.La portavoz de la Cancillería rusa indicó que la legislación rusa en ese ámbito es más suave que la estadounidense.Esta semana el Ministerio de Justicia de Rusia anunció haber incluido a Meduza (la compañía Medusa Project fue registrada en Letonia) en la lista de los medios que operan como agentes extranjeros.

