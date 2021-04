https://mundo.sputniknews.com/20210430/video-el-icono-de-futbol-que-conmueve-a-uruguay-tras-vencer-al-covid-19-1111788677.html

Vídeo: El ícono de fútbol que conmueve a Uruguay tras vencer al COVID-19

Vídeo: El ícono de fútbol que conmueve a Uruguay tras vencer al COVID-19

Ricardo Alarcón, reconocido empresario y expresidente de uno de los clubes más poderosos del fútbol uruguayo, recibió el alta médica tras permanecer más de un... 30.04.2021, Sputnik Mundo

La ola de COVID-19 y la saturación de los centros de salud que atraviesa a Uruguay también deja, como en otros países, gestos de resiliencia y solidaridad que, aunque sea por algunos momentos, permiten a los trabajadores de la salud reconfortarse con el resultado de su labor. Uno de los casos más emotivos fue protagonizado por Ricardo Alarcón, un reconocido dirigente del fútbol uruguayo que, tras estar al borde de la muerte por el coronavirus, solo tuvo palabras de agradecimiento para quienes lo atendieron.Además de ser un exitoso empresario, Alarcón, de 74 años, es sumamente reconocido en Uruguay por haber sido dos veces presidente de Nacional, uno de los dos equipos grandes del fútbol uruguayo. Durante su gestión, que se extendió entre 2006 y 2012, el club no solo obtuvo tres campeonatos uruguayos y alcanzó la semifinal de la Copa Libertadores de América, sino que dedicó especial énfasis a mejorar la imagen institucional del club con campañas de valores poco comunes en el competitivo fútbol sudamericano.El buen recuerdo que Alarcón dejó en su paso por el fútbol hizo que la noticia de su hospitalización el 30 de marzo de 2021 producto del COVID-19 fuera un duro golpe para fanáticos de Nacional e incluso para otros simpatizantes del fútbol. Mucho más cuando pocos días después se supo que había sido derivado a cuidados intensivos y que su condición era delicada.Un mes después, el dirigente uruguayo fue filmado en el momento justo en que dejaba la sala del Hospital Británico de Montevideo en la que estaba ingresado. Varios trabajadores de la salud lo aguardaban en un pasillo con aplausos para celebrar su recuperación.Alarcón, acostumbrado a los discursos pero todavía emocionado y con fuerzas limitadas, se animó a decir unas palabras ante las enfermeras que lo escuchaban.Enseguida, Alarcón afirmó que los trabajadores de la salud "son sin ninguna duda los líderes de la nueva sociedad, la sociedad de la salud" y aclaró que los líderes "son líderes porque la gente los nombra, no porque sean impuestos".El empresario y exdirigente de fútbol advirtió, desde su silla de ruedas, que "es muy importante que la sociedad uruguaya entienda y comprenda el trabajo que ustedes hacen todos los días del año, cada minuto del año"."Ustedes están eligiendo salvar la vida. No hay nada más importante que la solidaridad y ustedes son eso, gente extremadamente solidaria", concluyó, entre lágrimas.

