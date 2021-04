https://mundo.sputniknews.com/20210430/quitalo-por-error-transmiten-en-la-mananera-un-video-donde-amlo-critica-al-prian-1111752121.html

¡Quítalo!: por error transmiten en la mañanera un vídeo donde AMLO critica al PRIAN

¡Quítalo!: por error transmiten en la mañanera un vídeo donde AMLO critica al PRIAN

La tradicional rueda de prensa matutina del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se interrumpió este 29 de abril por un vídeo que pusieron por... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T02:02+0000

2021-04-30T02:02+0000

2021-04-30T02:02+0000

américa latina

elecciones 2021 en méxico

méxico

morena

instituto nacional electoral (ine)

partido acción nacional (pan)

andrés manuel lópez obrador

partido revolucionario institucional (pri)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109102/26/1091022688_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_a9a4bb78c9190cf9e061ff2be6acec04.jpg

En la grabación realizada en 2016 una de las giras por el país que emprendió el político —en aquel entonces dirigente nacional de Morena— criticó al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional. Sorprendido por dicho incidente, el mandatario pidió quitarlo con el fin de no violar la veda electoral impuesta por el INE."Ah, pero eso no se puede decir, no, no, no, quítalo, quítalo", dijo López Obrador.El presidente explicó que no pensaba que el vídeo contuviese una crítica a los partidos actualmente opositores. "No, es que era lo del nombramiento de los magistrados del Tribunal", comentó. El Instituto Nacional Electoral (INE) pidió anteriormente al Gobierno de México retirar la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador del 16 de abril de las redes sociales. Esto debido a que en la misma se exponen los logros de la actual administración, lo que podría afectar el proceso electoral y pidió evitarlo en adelante.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/lopez-obrador-critica-al-arbitro-electoral-por-sancionar-al-oficialismo-1110486624.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elecciones 2021 en méxico, méxico, morena, instituto nacional electoral (ine), partido acción nacional (pan), andrés manuel lópez obrador, partido revolucionario institucional (pri)