¡Permiso concedido! Elon Musk busca conectar la España despoblada con su red Starlink

Elon Musk se propuso un objetivo al crear el servicio de banda ancha Starlink: proporcionar acceso a la red a alta velocidad a un bajo coste y llevar internet a las zonas más deshabitadas del planeta. "Starlink es ideal para áreas del mundo donde la conectividad ha sido un desafío", detallan en la web oficial de la compañía integrada en SpaceX. "Sin los límites de la infraestructura terrestre tradicional, Starlink puede ofrecer Internet de banda ancha de alta velocidad a ubicaciones donde el acceso no ha sido confiable o no está disponible por completo".De este modo, Elon Musk ya está un paso más cerca de llevar internet a la España más despoblada que, precisamente, es una de las grandes metas que llevaban buscando los últimos gobiernos nacionales. Recientemente, la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) ha aceptado las peticiones de registro de Elon Musk realizadas en el mes de diciembre para que ofrezca su servicio de telecomunicaciones en el país. En concreto, la CNMC ha registrado dos filiales de Starlink: una con sede en Madrid y otra con sede en Irlanda. La primera se encargará de dar las frecuencias y la conmutación de datos y la segunda será la encargada de proveer el acceso a internet. La aceptación de ambos registros supone que Starlink ya puede comenzar a dar servicio en España, pero antes deberá contar con frecuencias y para ello, el Ministerio de Economía y Transformación Digital tiene que dar antes el visto bueno, según explican fuentes del sector al diario Vozpópuli.No obstante, ya se puede contratar el servicio en pruebas en España, aunque no es precisamente barato. El kit, compuesto por una antena parabólica de 50 centímetros de diámetro, un router wifi y los cables, ronda los 500 euros y la conexión mensual tendrá un coste 99 euros. Además habría que sumar otros 60 euros por el envío. En este sentido la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, declaró recientemente en un foro digital que aunque poseen alcance global, todavía no tienen conectividad en todo el mundo. "Esperamos que después de unos 28 lanzamientos de satélites tengamos una cobertura continua en todo el planeta", afirmó asegurando que este asunto estará solucionado para finales de 2021.Starlink, la división de SpaceX basada en una red interconectada de satélites para proveer de Internet a todo el mundo, espera tener 12.000 satélites orbitando para 2025. Así, hasta llegar a su objetivo de 42.000 en los próximos años, 15 veces la cantidad de satélites operativos en órbita en la actualidad.

