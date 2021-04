https://mundo.sputniknews.com/20210430/mosquitos-transgenicos-ayudaran-a-combatir-el-dengue-y-el-zika-1111754483.html

Mosquitos transgénicos ayudarán a combatir el dengue y el zika

Mosquitos transgénicos ayudarán a combatir el dengue y el zika

Mosquitos genéticamente modificados están siendo liberados en los cayos de Florida en el marco de un inusual experimento. Se trata de un proyecto piloto que... 30.04.2021, Sputnik Mundo

A partir del mes de mayo, unos 12.000 mosquitos machos genéticamente modificados serán liberados cada semana durante aproximadamente 12 semanas. Se espera que se apareen con las hembras, las cuales son las que pican. Las crías femeninas resultantes de estos apareamientos no pueden sobrevivir.De esta manera, las autoridades esperan buscan un mejor control de su población.Las autoridades de los cayos aprobaron el proyecto piloto relacionado con el mosquito Aedes aegypti de patas rayadas. El insecto no es nativo de Florida, pero si es el culpable de la transmisión de diversas enfermedades entre los humanos, en particular en los cayos, donde el año pasado se registraron decenas de casos de dengue.Esta especie representa el 4% de la población de mosquitos en los cayos de la Florida, pero prácticamente es responsable de todas las enfermedades transmitidas por esos insectos a los humanos. Además del dengue, el zika y la fiebre amarilla, también transmite la dirofilariasis y otros males potencialmente mortales a mascotas y otros animales.La compañía biotecnológica Oxitec fue la responsable de realizar los trabajos genéticos necesarios. En el marco del experimento, se están colocando cajas de liberación, cajas de no liberación y cajas de control de calidad con malla en seis sitios de los cayos.

