La leyenda de cómo Emiliano Zapata se salvó de la muerte y huyó a Arabia

El 10 de abril de 1919, Emiliano Zapata tenía prevista una cita con el gonzalista Jesús Guajardo, quien le había prometido romper con Venustiano Carranza para unirse a las filas zapatistas. Para probar que cumpliría su promesa, Guajardo fusiló a cincuenta soldados del bando contrario y entregó municiones para la lucha del Ejército Libertador del Sur. Las acciones de Guajardo fueron avaladas por Carranza, pues todo era parte de un plan para asegurar la captura del llamado Caudillo del Sur. Fue así como Zapata acudió a la Hacienda de Chinameca –el lugar pactado para la reunión–, donde fue acribillado por hombres armados que esperaban su entrada desde la azotea. Relatos de la época detallan que al ver que le dispararían, Zapata intentó desfundar su Smith & Wesson, pero no lo logró y cayó muerto de inmediato. Eso quiere decir que las únicas personas que podrían dar testimonio de lo sucedido fueron apenas un puñado. Sin embargo, la gente rápidamente comenzó a circular una serie de versiones alrededor de su muerte, tales como que quien había muerto en realidad era un compadre de Zapata o un doble al que el revolucionario acudía para las tareas difíciles. Pero la más descabellada es, sin duda, aquella que asegura que no murió y huyó a Arabia Saudí. ¿Zapata tenía un doble?Emiliano Zapata se volvió un emblema de la lucha revolucionaria y la gente comenzó a mitificar su imagen. En Morelos, bastión del movimiento zapatista, los habitantes se negaron a creer la muerte de su líder. Decían que el cuerpo que había sido sepultado no tenía el lunar del general, que era más moreno o que había sido cambiado por un doble. En septiembre de 1919, la señora Ignacia Mora, una comerciante cercana a la familia del revolucionario, contó a el diario El Universal que el día del asesinato no salió porque estaba atendiendo su negocio, pero que logró escuchar algunas versiones contradictorias sobre la muerte de Zapata. Durante una entrevista recalcó que al general se le podía identificar por un lunar que tenía en la parte derecha del bigote, una verruga en la mejilla del mismo lado y una pequeña mancha en el cuello. "Si esas señas tiene, será Emiliano", contó doña Ignacia. Por lo tanto, las leyendas alrededor de su muerte siguieron circulando y los pobladores comenzaron a comentar que las características del difunto no coincidían con el "lunar de bola" que tenía Zapata en el rostro. Dijeron, incluso, que tenía un doble o que había escapado al continente asiático. De acuerdo con una de las versiones, Emiliano Zapata tenía un doble que solía remplazarlo. Según relató un viejo compañero del caudillo, José María Hernández, alias Don Chema, Zapata tenía un remplazo para que asistiera en su lugar a las misiones peligrosas. Tiempo después, en 1927, el reportero Pablo Buen Día narraría que el propio Don Chema le dijo que lo llevaría a la sierra para visitar a soldados que trabajaron junto a Emiliano, quienes le confirmarían la existencia del supuesto doble. Su nombre era Santiago, quien según el relato de Don Chema, "ya vestido con los trajes del jefe, se le tomaba, hasta por nosotros mismos muchas veces, por el propio Emiliano". Se trataba de un plan que aplicaban para confundir a los enemigos del general. ¿Zapata huyó a Arabia?La leyenda más extraña sobre el destino de Emiliano Zapata es, sin duda, aquella que asegura que el caudillo logró escapar a Arabia con la ayuda de un compadre. Esta versión sostiene que antes de ir a Chinameca –donde fue citado por Guajardo–, intercambió ropas con un amigo, quien se le parecía mucho. Mientras su amigo iba a reunirse con el gonzalista para constatar que la alianza era cierta, Zapata se escondió en un pozo, donde estuvo hasta las seis de la tarde. Pero al salir de su escondite se enteró de la tragedia en la Hacienda de Chinameca. En su camino se encontró con otro de sus amigos, el libanés Moisés Salomón, quien lo habría refugiado en su casa de la comunidad de Huautla. Posteriormente partiría a Acapulco y luego al otro continente Si bien, esta versión no especifica el lugar, las personas suelen decir que durante años se resguardó en Arabia Saudí. Incluso, se llegó a decir, que tiempo después había vuelto a México, pero no lo reconocieron porque parecía un jeque, como se le suele decir a los líderes árabes.

