GM invertirá 1.000 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos en México

GM invertirá 1.000 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos en México

El fabricante de automóviles General Motors invertirá más de 1.000 millones de dólares en la planta de Ramos Arizpe, en México, para fabricar vehículos... 30.04.2021

La planta, que actualmente fabrica el Chevrolet Equinox y el Chevrolet Blazer, así como motores y cajas de transmisión, comenzará a producir vehículos eléctricos a partir del 2023.El anuncio de la empresa se produce en plenos esfuerzos de la Administración Biden por instar a los fabricantes de automóviles estadounidenses a que aumenten la producción de autos, incluidos los eléctricos, en territorio nacional. General Motors, por su parte, no detalló si los vehículos eléctricos se importarán al país norteamericano. Sin embargo, actualmente los vehículos producidos en la planta mexicana se venden en EEUU.En un comunicado oficial el director general de operaciones de GM en México, Francisco Garza, agradeció a las autoridades federales y locales "promover" las inversiones. La fábrica producirá baterías y componentes eléctricos, como motores, a partir del segundo semestre del 2021. Además, GM inaugurará una planta de pintura que debería empezar a operar en junio de 2021."Parte de esta inversión inicial servirá también para preparar el complejo de cara a una expansión en las plantas de ensamblaje y de sistemas globales de propulsión con el objetivo de convertir Ramos Arizpe en el quinto sitio de manufactura de GM Norteamérica en producir vehículos eléctricos, uniéndose a Spring Hill, en Tennessee; Factory Zero, en Detroit-HamTramck, Michigan; Orion, también en Michigan y CAMI en Ontario, Canadá", aclara GM citado por Forbes México.Se espera que GM continúe construyendo o convirtiendo plantas en instalaciones de vehículos eléctricos a nivel mundial a medida que avanza para llegar a ser para el 2035 un fabricante de automóviles exclusivamente eléctricos. Esta iniciativa supone fabricar al menos 30 nuevos modelos de vehículos eléctricos para el 2025 con una inversión de 27.000 millones de dólares.¿Cómo reaccionó el UAW?Los automóviles de General Motors fabricados en México se venden en Estados Unidos y deben fabricarse en el país norteamericano con ayuda de trabajadores estadounidenses, enfatiza el alto cargo. "El dinero de los contribuyentes no debe destinarse a las empresas que utilizan mano de obra fuera de EEUU, mientras se benefician de los subsidios de la Administración estadounidense", añade Dittes en un comunicado oficial del UAW.

