El verano pinta bien, inventan una herramienta para predecir dónde aparecerán las medusas

El anuncio del presidente de la Junta de Andalucía era recibido con alivio en el sur de España: los andaluces podrán viajar entre fronteras y, a estas alturas del año, eso quiere decir que podrán ir a la playa. Tras meses de restricciones, la evolución de la incidencia acumulada abre las opciones de costa, muy anheladas en las provincias de interior.Pero no será la primera vez que los deseos de sol y playa se puedan ver frustrados en España por el 'molesto animal' por antonomasia: la medusa. La aparición de bancos de medusas en la costa es un enemigo habitual del descanso. Ahora, los bañistas cuentan con un nuevo aliado, un sistema que ayudará a predecir su aparición en las playas.Investigadores de la Universidad de Huelva (UHU) han desarrollado un dispositivo que se apoya en la ciudadanía y en sus conversaciones. A partir de inteligencia artificial y de lo que se viene en llamar 'ciencia ciudadana', han conseguido anticipar la aparición de medusas en las playas de Málaga con un "80% de eficacia en las predicciones", asegura a este medio uno de los responsables del estudio, Juan Carlos Gutiérrez. El secreto está en nuestro smartphone y en la comunicación a través de una aplicación abierta a la colaboración ciudadana llamada Infomedusa. Desde 2013, y a través de web y App, recopila datos y ofrece documentación para la convivencia con las medusas. La App integra un chat donde los usuarios informan del estado de una playa con comentarios como "la playa de la Victoria está plagada de medusas".Las medusas son un problema recurrente en las costas de mares semicerrados, como nuestro Mediterráneo. Desde hace años movimientos ambientalistas alertan de que más allá de las picaduras —que en ocasiones pueden implicar la muerte—, las plagas son síntoma de problemas ambientales graves, como carencias en la cadena trófica o de sobreexplotación pesquera, lo que reduce la cantidad de atún rojo y tortugas, que son sus depredadores naturales. Otro factor relacionado con su abundancia es el aumento de la temperatura debido al cambio climático. En cualquier caso, las plagas de este animal ocasionan en temporada alta pérdidas cuantiosas para la hostelería e industria de sol y playa. Tras la travesía económica que está suponiendo el COVID, limar asperezas con la naturaleza es primordial en las playas españolas.Colaboración ciudadanaEl Instituto Español de Oceanografía solicitó a los investigadores su colaboración, "tenían mucha información de la App sin procesar", explica Juan Carlos Gutiérrez. Junto a compañeros de Análisis y planificación del medio natural y Sistemas inteligentes y minería de datos comenzaron a sacar valor añadido de todo lo que integraba Infomedusa. Los chats de Infomedusa acumulan información desde 2015 relativa a la aparición —o no— de medusas en determinada fecha y ubicación. El equipo que lidera la UHU ha dado un paso más para integrar la información con la influencia de las mareas y del viento para avisar las zonas de baño dónde estarán las medusas. "La predicción es fiable en un 80% porque los comentarios de los usuarios son muy válidos y están ligados a un universo de variables muy concreto y sencillo, que es la presencia–ausencia de medusas".Capacidad de predicción ante las picadurasEl equipo se ha valido de las llamadas "redes de transición" y la inteligencia artificial para evitar las picaduras de medusas. Esto les ha permitido crear estructuras de datos en función a las palabras con las que nos expresamos en el chat. Partiendo de toda la información que volcamos en los chats y que estaba sin explotar, los investigadores han constatado que las medusas acceden a las costas del sur desde el estrecho de Gibraltar para ser arrastradas hacia el Mediterráneo por el levante. El viento debe ser perpendicular a la costa para que los invertebrados lleguen a la playa. El sistema predice cuántas habrá, dónde y cuándo aparecerán, "así, la propia herramienta le dirá al usuario si el día que va a ir a la playa habrá o no medusas".Aunque el estudio se ha desplegado en torno a las zonas de baño de la Costa del Sol, "lo relevante es que es fácilmente extensible a todas las zonas de baño que quieran integrarse en este sistema", simplemente hace falta contar con un chat donde la gente vuelque su experiencia a tiempo real.Una puerta abierta a la ciencia útilEl trabajo de investigación publicado en Estuarine, Coastal and Shelf Science confirma que no hay que crear una herramienta específica, sino que se puede sacar valor añadido de una información ya existente en un chat —como en el caso de Infomedusa— y trabajarla.Una de las dificultades que ha encontrado el equipo de investigadores onubenses es la naturalidad con la que se expresan los usuarios en un chat, "ese es el 20% de contenido que no podemos explotar, gente que se expresa mal, irónicamente, con faltas de ortografía o que directamente habla de otras cosas, pero lo importante es que este sistema funciona y es simple y replicable". El sistema ha sido aparentemente sencillo, cuentan con un glosario de 557 palabras aplicadas a valores numéricos: 'muchas medusas en la playa' implica el máximo valor, que es 5. Esto implicará la advertencia al usuario, que podrá derivar su plan de dominguero a otra playa menos afectada por el viento y la posibilidad de picaduras. De hecho, Gutiérrez no descarta que se puedan extraer informaciones útiles de otros entornos digitales como WhatsApp, por ejemplo, "lo importante es la utilidad de este procedimiento, la conexión de las construcciones morfológicas con los datos que queremos saber. Es cierto que si se aplica a otras cuestiones, puede tener un enfoque muy interesado y no positivo, por ejemplo, podemos definir fácilmente el posicionamiento ideológico o político de alguien por cómo se expresa en sus chats".De nuevo, la sombra del espionaje o el control emerge tras la tecnología que se aplica a la ciencia ciudadana, aunque en este caso, la ciencia útil, simplemente pretende hacerte la vida más fácil y que no se te arruine el día de playa por un invertebrado lleno de veneno.

2021

