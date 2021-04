https://mundo.sputniknews.com/20210430/el-gigante-chino-geely-abre-el-camino-electrico-a-lotus-1111765538.html

El gigante chino Geely abre el camino eléctrico a Lotus

El gigante chino Geely abre el camino eléctrico a Lotus

La marca británica Lotus, propiedad del gigante chino Geely, quiere ser totalmente eléctrica a partir del 2028. Por eso, su nuevo Emira, que se presentará... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T13:00+0000

2021-04-30T13:00+0000

2021-04-30T13:06+0000

compañías

tecnología

motor

vehículos eléctricos

industria automotriz

automovilismo

coche eléctrico

automóviles

reino unido

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1e/1111766200_0:0:2079:1169_1920x0_80_0_0_34bba1298c0837c34c148ebc36054ca5.jpg

La electrificación de la marca británica será posible gracias a un programa de inversión de Geely de unos 2.781 millones de dólares. No obstante, a pesar del papel clave de la compañía china en el destino de Lotus, la producción de sus deportivos no se trasladará completamente al país asiático. Así, se fabricarán tres veces más coches en el Reino Unido, se ensamblarán también en el extranjero para satisfacer la demanda prevista. En general, se espera que de los alrededor de 1.400 vehículos fabricados en 2020, la marca produzca decenas de miles de autos en todo el mundo. El aumento de la producción podría impulsar la construcción de una nueva fábrica en la ciudad china de Wuhan, especulan los medios. De acuerdo con los reportes, la planta se especializaría en la fabricación del posible SUV eléctrico de Lotus, mientras que la de los deportivos se quedará en su mayoría en el territorio británico. Electrificación totalLotus ya insinuó en 2019 que pasaría a ser eléctrico tras la presentación del hipercoche Evija. El entonces director ejecutivo de la marca, Phil Popham, señaló que los autos de Lotus podrían así superar a todos los híbridos, ya que la incorporación de ambas tecnologías de tren motriz agrega demasiado peso a un automóvil deportivo. "Esa es ciertamente una opción", afirmó Popham. Matt Windle, el actual jefe de la marca, comentó a la BBC que la electrificación lleva su tiempo. "Teníamos que construir el equipo, teníamos que construir nuestra experiencia para hacernos eléctricos", declaró. De hecho, hay planes de añadir 250 empleados a los 1.500 que ya trabajan en la planta de Hethel (Reino Unido). El propio Lotus asegura que en el futuro próximo se basará en cuatro nuevas arquitecturas desarrolladas en cooperación con sus socios de Europa y China y reservadas exclusivamente para la marca británica dentro del grupo Geely. No obstante, las nuevas plataformas estructurales de la compañía están disponibles para terceros a través de la consultoría Lotus Engineering.En cuanto a los próximos planes de producción, el hipercoche Evija debe salir al mercado a finales del 2021. Costará 2,7 millones de dólares y se fabricará un número limitado de unidades.

https://mundo.sputniknews.com/20210429/el-nuevo-hiperdeportivo-electrico-de-rimac-deja-boquiabiertos-a-los-expertos--video-1111727468.html

reino unido

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

compañías, motor, vehículos eléctricos, industria automotriz, automovilismo, coche eléctrico, automóviles, reino unido, china