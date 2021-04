https://mundo.sputniknews.com/20210430/brasil-supera-las-400000-muertes-por-coronavirus-en-medio-de-polemica-por-las-vacunas-1111753216.html

Brasil supera las 400.000 muertes por coronavirus en medio de polémica por las vacunas

Abril ha sido el mes más mortífero en lo que va de pandemia para Brasil. Miles de personas fallecieron a diario en hospitales al borde del colapso.El Ministerio de la Salud notificó 3.001 decesos en el penúltimo día del mes, con lo que el balance se eleva a 401.186, superado solo por EEUU. El total de infectados durante la pandemia llega a 14,5 millones. De esta manera, solo en los primeros cuatro meses del 2021, Brasil ya contabilizó más fallecidos que en todo el 2020.Los hospitales a lo largo del país están al borde de sus capacidades. No obstante, el ministro de Defensa, Walter Souza Braga Netto, negó hoy ante los legisladores la posibilidad de transferir sus recintos médicos a disposición de las autoridades civiles. Frente a la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado, Netto explicó que "no hay disponibilidad de camas" y que la tasa de contaminación del personal militar por el coronavirus es mayor que en la población en general.Mientras tanto, menos del 6% de los brasileños han recibido las dos dosis de la vacuna contra el COVID-19. El lento desarrollo del plan de vacunación ha renovado la polémica sobre la mala gestión de la Administración de Bolsonaro, que ya le ha costado tres ministros de Salud.Además, hay reiteradas críticas de los gobernadores por la negativa del Gobierno federal a promover la compra de la rusa Sputnik V, no aprobada aún por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa). Mientras, al país llegó el primer lote de un millón de dosis de Pfizer-BioNTech.La noticia coincide con el inicio de una investigación parlamentaria sobre la gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro. Los exministros de Salud de Brasil que estuvieron al frente de la crisis sanitaria en los últimos meses serán interrogados por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado que analiza los posibles delitos cometidos por el Gobierno en medio de la emergencia.La CPI del Senado investiga posibles delitos por omisión o negligencia cometidos por el Gobierno, así como el uso de presupuestos federales para combatir la pandemia del COVID-19 y puede transformarse en un importante motivo de desgaste para el Ejecutivo en los próximos meses.

