Adiós a un documento centenario: el Libro de Familia en papel deja de existir en España

Adiós a un documento centenario: el Libro de Familia en papel deja de existir en España

Una nueva normativa instruye su desaparición física, a reemplazar por una base de datos virtual que consignará todos los datos familiares y de la que se podrá... 30.04.2021

Tras más de un siglo de historia, el 30 de abril entra en vigor en España la Ley 20/2011, de 21 de julio, por la que se deroga la Ley de Registro Civil de 8 de junio de 1957, tal y como se especifica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En otras palabras, desaparece el documento en papel para dar paso a una nueva etapa digital. El Libro de Familia, tradicional documento donde se registran los matrimonios, los divorcios, los nacimientos de los hijos y las defunciones, seguirá siendo válido. Pero ya no expedirán más, pues le sustituye un nuevo sistema de registro electrónico con carácter individual: el nuevo Registro Civil Único. Esta modernización implica la creación de una base de datos común y una aplicación informática única para todo el país. La iniciativa fue impulsada en 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, promovió la sustitución del libreto físico por una base de datos virtual accesible para los ciudadanos. Los españoles podrán seguir conservando sus Libros de Familia y utilizándolos en sus gestiones, pero ya no lo podrán ampliar. Por ejemplo, la consignación del nacimiento de un hijo ya no será anotada de modo manuscrito por un funcionario ni sellada en un Registro Civil. La noticia ha dado lugar a comentarios en tono bromista en las redes sociales.Historia y usoFue el 15 de noviembre de 1915, bajo el reinado de Alfonso XIII, cuando el Ministerio de Gracia y Justicia expidió los primeros ejemplares de este libreto, que servía de archivo familiar. Al principio se consignaban las relaciones de parentesco entre cónyuges, padres e hijos, así como nacimientos y defunciones. Más tarde, se añadieron otras posibilidades: separaciones, divorcios y adopciones de menores. Durante el franquismo, el Libro de Familia era el documento de obligada presentación en hoteles y pensiones para comprobar que las parejas jóvenes y no tan jóvenes estuvieran efectivamente casadas, pues de lo contrario no se permitía su alojamiento en una misma habitación. El órgano que actualmente emite este documento es el Ministerio de Justicia, tramitándose en el Registro Civil de los Juzgados Municipales. Aunque los titulares de cada libreto siempre han tenido que acudir personalmente a esas instituciones para actualizar cualquier dato, desde 2015 estaba permitido que la gerencia de los hospitales se encargara de inscribir en el Libro de Familia a los recién nacidos, ahorrando el trámite a los padres, un engorro que incluía cita previa y largas colas. ¿Cómo funcionará el nuevo documento?El diseño del Libro de Familia apenas había sufrido modificaciones a lo largo de su historia. Entre los años 40 y 60 incorporó las fotografías de los cónyuges, detalle que luego se desestimó. El cambio ahora será radical: los ciudadanos podrán obtener un extracto en PDF individualizado de una base de datos online con toda la información vinculada a su estado civil. Este paso del documento en papel a una base de datos permitirá realizar los trámites desde Internet y también de forma presencial en las oficinas del Registro Civil. La implantación del nuevo modelo será progresiva, siendo Madrid y Barcelona las ciudades donde primeramente se activará el nuevo sistema. Este prevé asignar a cada individuo desde su nacimiento un código alfanumérico personal, con el que se podrán realizar todos los trámites en Registro Civil. En la práctica, lo que se obtiene es un archivo en formato PDF con los datos de la persona. Y es este PDF el que ejercerá de Libro de Familia ante, por ejemplo, cualquier trámite de solicitud de plaza en guarderías, colegios, o petición de ayudas económicas. Utilidad y unificaciónLos ciudadanos podrán tener una ficha electrónica única con todo su historial para poder efectuar cualquier trámite o solicitud por Internet, obtener certificaciones telemáticas. El acceso estará disponible en todas las lenguas oficiales del Estado. La novedad viene acompañada de una iniciativa más amplia: la creación de un Registro Civil Único, donde se encuadrarán el Registro Civil Central, 16 Registros Civiles Exclusivos (RCE), 415 Registros Civiles Municipales Principales (RCMP), 7.700 Registros Civiles Municipales Delegados (RCD) en Juzgados de Paz (JJPP) y 180 Oficinas del Registro Civil en demarcaciones consulares. Es decir, el objetivo no solo es digitalizar la función del Libro de Familia, sino también unificar las distintas oficinas y secciones del Registro Civil (nacimientos, matrimonios, defunciones, tutelas y representaciones legales).En la nueva estructura, el Registro operará como un ente de tres órganos: una sede central, las oficinas del país y las de las secciones consulares en el extranjero. Se potencia su figura como órgano administrativo con un papel reforzado de los ayuntamientos.

