https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111794719.html

EEUU completa revisión de política sobre Corea del Norte

EEUU completa revisión de política sobre Corea del Norte

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos ha terminado su revisión de políticas sobre Corea del Norte y su enfoque no se centrará en lograr un gran trato con... 30.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-30T21:28+0000

2021-04-30T21:28+0000

2021-04-30T21:28+0000

internacional

corea del norte

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108580/86/1085808660_0:2:2908:1638_1920x0_80_0_0_1e057a5f270e53384277990fd23588de.jpg

Psaki subrayó que el objetivo de Washington sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea."Nuestra política no se centrará en lograr un gran negocio ni dependerá de la paciencia estratégica", enfatizó la vocera.Agregó que Estados Unidos ha estado en estrecho contacto con aliados y socios durante el proceso de revisión.A principios de este mes, informes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos indicaron que Corea del Norte puede reanudar las pruebas de su tecnología nuclear y de misiles en un intento por reformular el entorno de seguridad de la región.A fines de marzo, Corea del Norte confirmó que probó nuevos misiles guiados tácticos, considerando esto como una implementación del derecho del Estado soberano a la autodefensa.El diálogo entre Estados Unidos y RPDC se ha estancado desde la fallida cumbre de febrero de 2019 en Hanói, durante la cual Washington exigió pasos más decisivos a Corea del Norte para renunciar a sus armas nucleares y Pyongyang acusó al país norteamericano de no responder a las medidas ya tomadas.Las conversaciones de octubre de 2019 en Suecia no lograron romper el estancamiento.El diálogo intercoreano también se encuentra en un punto bajo tras la decisión de Corea del Norte de cortar todas las líneas de comunicación con Seúl en junio pasado.

https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111313111.html

https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111678142.html

1

corea del norte

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

corea del norte, eeuu