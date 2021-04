https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111785426.html

WikiLeaks, preocupado por la falta de cambios en postura de Washington respecto a Assange

"Es alarmante que no haya señales por parte de la Administración [del presidente Joe] Biden y [la vicepresidenta Kamala] Harris de que vayan a renunciar a la persecución de Assange, de que no vayan a actuar como la administración anterior", dijo Hrafnsson en una rueda de prensa.Agregó que no se puede simplemente hablar sobre la no politización del trabajo del Departamento de Justicia, "debe haber una decisión política para poner fin a la persecución de Assange por motivos políticos".En enero, la magistrada británica, Vanessa Baraitser, dictaminó no extraditar a Assange a EEUU, citando razones de salud y el riesgo de suicidio en el sistema penitenciario estadounidense, pero no lo liberó de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece recluido desde que la embajada de Ecuador en Londres le retiró su asilo, en abril de 2019, y fue arrestado.El Departamento de Justicia de EEUU reclama a Assange por un delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.Se cree que Assange es responsable de la mayor filtración de información clasificada en la historia en WikiLeaks, que arrojó luz sobre los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

