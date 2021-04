https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111781878.html

Voluntarios de ensayos de Sinopharm en Perú anuncian demanda por no haber sido inmunizados

LIMA (Sputnik) — Un grupo de voluntarios que participó en los ensayos en Perú de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio chino Sinopharm anunció que

Sinopharm desarrolló los ensayos de fase 3 durante 2020 en Perú, y la dirección estuvo a cargo de la Universidad Cayetano Heredia, casa de estudios con sede en Lima.Dentro de los acuerdos para participar en los ensayos, a los voluntarios se les ofreció la vacuna contra el COVID-19 en caso de que hubieran recibido el placebo.Sin embargo, hasta el momento la universidad no ha cumplido, alegando que Sinopharm aún no envía el lote de dosis necesarias para inmunizar a los participantes.Asimismo, el grupo de afectados denunció que aún no se abre la información acerca de qué personas fueron inoculadas con la vacuna y quiénes con el placebo, y que tampoco se ha indicado una fecha para que esto suceda.

