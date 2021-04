https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111779269.html

EEUU y Rusia dialogan sobre la fecha para una reunión entre Putin y Biden

WASHINGTON (Sputnik) — EEUU está discutiendo activamente una fecha potencial para la celebración de una cumbre entre el presidente Joe Biden y su par ruso... 30.04.2021, Sputnik Mundo

internacional

joe biden

eeuu

vladímir putin

rusia

"Estamos discutiendo activamente ese tema. Estamos tratando de hacer planes para una cumbre este verano [boreal] en un tercer país de Europa, no se ha fijado una fecha, no se ha fijado ninguna ubicación, pero se está debatiendo activamente", dijo Sullivan, quien añadió que conversó con el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev.Situación en UcraniaEstados Unidos quiere utilizar canales diplomáticos privados de alto nivel con Rusia para abordar la situación en Ucrania, dijo Sullivan."Nuestro objetivo aquí, particularmente en lo que respecta a Ucrania, es estar atentos, ser públicos y descarados al decir que apoyamos y defendemos la soberanía y la integridad territorial, pero luego, utilizar canales diplomáticos privados de alto nivel para comunicarnos con los rusos sobre cómo gestionamos esta situación en el futuro junto con las consultas con los alemanes, los franceses y otros actores clave en la diplomacia en Ucrania", dijo Sullivan. Además, añadió que EEUU considera un paso constructivo el retiro de las tropas rusas de la frontera con Ucrania."Hemos tomado nota del hecho de que han retirado de la frontera un número significativo de soldados y los han enviado a sus bases, esto es una medida constructiva", dijo el funcionario.Asimismo, dijo que EEUU no está discutiendo el envío de armas a Ucrania "fuera de lugar".Sin embargo, Sullivan señaló que Estados Unidos ha cumplido con tales solicitudes de Ucrania en el pasado y cumplirá con las solicitudes en el futuro dado que Washington está dispuesto a proporcionar ciertos tipos de material."Ese es un diálogo continuo que tenemos entre nuestros equipos de seguridad y sus equipos de seguridad", dijo.Acuerdo nuclear con IránLas conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán se encuentran en un lugar "poco claro" en Viena y sigue siendo incierto si se llegará a un acuerdo en las próximas semanas, dijo Sullivan.

eeuu

rusia

joe biden, eeuu, vladímir putin, rusia