La abogada de Assange critica que el activista no vea a su familia desde octubre

LONDRES (Sputnik) — El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, no vio a su familia desde octubre, declaró su abogada Jennifer Robinson en una rueda de prensa. 30.04.2021, Sputnik Mundo

"Las condiciones son muy difíciles, no vio a su pareja y sus hijos desde octubre, lleva casi un año sin poder abrazarlos, está muy aislado", dijo Robinson.La defensa insiste en que la reclusión de Assange es ilegal.Además, según Robinson, el caso de su cliente puede crear un precedente peligroso para los periodistas.En enero, la magistrada británica, Vanessa Baraitser, dictaminó no extraditar a Assange a Estados Unidos, citando razones de salud y el riesgo de suicidio en el sistema penitenciario estadounidense, pero no lo liberó de la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece recluido desde que la Embajada de Ecuador en Londres le retiró su asilo, en abril de 2019, y fue arrestado.El Departamento de Justicia de Estados Unidos reclama a Assange por un delito de "conspiración para cometer intrusión informática" y 17 cargos por acceder, obtener y divulgar documentos secretos, militares y diplomáticos, entre 2010 y 2011.Los cargos imputados contra Assange se penalizan en su conjunto con 175 años en prisión.Se cree que Assange es responsable de la mayor filtración de información clasificada en la historia en WikiLeaks, que arrojó luz sobre los crímenes de guerra cometidos por las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.

