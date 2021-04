https://mundo.sputniknews.com/20210430/1111761986.html

Kremlin: la decisión de EEUU de no expedir visas no inmigrantes no cambia nada

MOSCÚ (Sputnik) — La decisión de la Embajada de EEUU en Rusia de dejar de admitir solicitudes para obtener visas de no inmigrantes no cambia nada, puesto que... 30.04.2021, Sputnik Mundo

La Embajada de EEUU en Rusia anunció que a partir del 12 de mayo dejará de procesar las solicitudes de las visas no inmigrantes, excepto las para los viajes diplomáticos.Se prestarán servicios consulares solo a los ciudadanos de EEUU y con motivo de casos impostergables. A los ciudadanos de EEUU, cuya visa rusa esté próxima a expirar, se les recomendó abandonar Rusia antes del 15 de junio.

