Cuba dedicará el 8 de mayo al son, su ritmo musical por excelencia

Durante la conferencia de prensa donde participaron músicos, ejecutivos de casas disqueras y funcionarios de la cultura, se dio a conocer que la fecha conmemorativa se escogió teniendo en cuenta la coincidencia en el nacimiento de dos de sus más grandes cultores: Miguel Matamoros (1894-1971), nacido en el oriente de la isla, y Miguelito Cuní (1917-1984), oriundo del extremo más occidental del país.Durante la jornada que se desplegará desde el 3 de mayo, están previstos homenajes a artistas relevantes de esta expresión musical, considerada el "padre de todos los géneros de la música popular bailable en Cuba".También se realizarán espacios teóricos, presentaciones de discos y conciertos transmitidos de manera online, y la designación formará parte del esfuerzo para lograr que el son cubano sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad."Es un gran honor acompañar un esfuerzo como este porque no estamos celebrando cualquier cosa, celebramos una de las más importantes esencias de este país, uno de los más grandes factores de unidad en nuestra sociedad que es la música, y en particular el son y el baile que se genera a partir de ese ritmo", agregó el viceministro cubano de Cultura León Jacomino.La campaña a favor de declarar un día nacional para el son cubano está encabezada por el maestro Adalberto Álvarez, compositor, arreglista y director de orquesta conocido en la isla como "El caballero del Son", y secundada por el Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, las disqueras Bis Music y EGREM, entre otras instituciones de la cultura de la isla.Por su parte, la presidenta del Instituto Cubano de la Música (ICM), Indira Fajardo, aseguró a Sputnik, que "defender el son cubano es fundamental"."Lo más importante es que ahora, en el 2021, no hablamos del son cubano como un descubrimiento o una cosa nueva, es algo que viene en nuestra sangre y en nuestras venas dese hace mucho tiempo, y renunciar a él es renunciar a nuestra propia identidad y a nuestra memoria", enfatizó la funcionaria.El homenaje se realizará en todo el país, y para el 8 de mayo está previsto se divulguen conciertos y presentaciones a través de canales de radio y televisión nacional, y en plataformas digitales.

