México desafía a EEUU: el plan de la 4T para crear un 'hub energético' con Centroamérica

El Gobierno mexicano pretende crear un 'hub energético' con Centroamérica, que llegue hasta Honduras. El objetivo es impulsar el desarrollo industrial en la... 29.04.2021, Sputnik Mundo

El proyecto de la administración de Andrés Manuel López Obrador es que México sea una punta de lanza para el desarrollo económico de la región. Esta situación, no solo reforzaría los lazos del país con los gobiernos centroamericanos, sino que además desplazaría a Estados Unidos como motor económico de esa parte de América Latina. El Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha enfocado sus proyectos más importantes de infraestructura y energía en el sur del país. Proyectos que podrían derivar en la creación de un plan de interconexión energética, que vaya de Estados Unidos a Centroamérica, de acuerdo con una investigación de La Política Online (LPO), Un 'hub energético': ¿una idea nueva?La idea de crear un "hub energético" con Centroamérica no es nueva, pero sí es la primera vez que podría concentrarse. En la década de los noventa, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari planteó un plan de interconexión energética con los países de la región. Sin embargo, la idea ya había sido discutida en 1987, cuando se propuso la construcción del Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (AIEPAC), con el fin de conectar al menos a 40 millones de consumidores en Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Posteriormente, en 2015, el Gobierno de Enrique Peña Nieto promovió la construcción de un gasoducto que transportara gas texano hasta Honduras; incluso, se planteó que el gasoducto se extendiera hasta el Canal de Nicaragua a través del sistema Los Ramones.En 2019, Alicia Bárcena, titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentó el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en el que propuso construir el AIEPAC y la la Ruta del gasoducto México-Países del norte de Centroamérica. Ahora, con el Gobierno de López Obrador, la idea vuelve a ponerse en la mesa, luego de que la la crisis migratoria en el sur del país se agudizara. Se busca que con energía barata se desarrollen más industrias en Guatemala, Honduras y El Salvador, y baje el flujo migratorio. El papel de México en Centroamérica y el factor chinoEl Gobierno de la 4T ha concentrado sus proyectos más importantes en el sus del país: el Istmo, Dos Bocas, modernización de refinerías, rescate de plantas hidroeléctricas y el fortalecimiento de las empresas energéticas estatales. En este sentido, expertos consultados por LPO, sugieren que en esa misma ruta podría estar impulsar un hub energético que llegue hasta Honduras."México ya se ha especializado en industrias más complejas, como la automotriz o la aeroespacial, y tener un polo industrial de maquila, calzado o textil, no sería tanto un inconveniente, más bien una solución a los dramáticos problemas sociales que suman las oleadas migratorias de centroamericanos en México", expresó un economista cercano al Gobierno. Por otra parte, señala que el problema es que Estados Unidos no ha querido invertir en la extensión de recursos para transportar gas de Texas más allá de la frontera sur de México, lo cual "es una equivocación, porque así podría contener la presencia cada vez más fuerte de China en la región". Si se concreta la idea de un "hub energético" con Centroamérica, el Gobierno de López Obrador no solo quitaría protagonismo a Estados Unidos, sino que además abriría espacios a China para llevar a cabo el proyecto. Lo cierto es que hasta ahora el Gobierno mexicano se ha focalizado en el proyecto del gasoducto del Istmo, en Oaxaca, que tiene como fin alcanzar al mercado asiático. Pero eso no quiere decir que en un futuro no muy lejano extienda sus proyecciones hacia Centroamérica. Por otro lado, Martínez señala que la presencia de China en los proyectos del actual Gobierno ha aumentado. "Si bien China no aparece en la palestra y aunque no se mencione mucho, poco a poco va ganando participación en el sur sureste en este tipo de proyectos a través de tecnología", explica.Sin embargo, los economistas cercanos a proyectos anteriores afirman que la mejor estrategia sería apoyarse en Estados Unidos, para junto al resto de los países centroamericanos, crear un polo de desarrollo en la región capaz de contener la expansión china.

