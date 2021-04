https://mundo.sputniknews.com/20210429/la-lucha-contra-la-trata-de-personas-en-venezuela-1111718863.html

La lucha contra la trata de personas en Venezuela

Los indicadores de trata de personas en América Latina se elevaron junto con todos los indicadores de violencia de género, femicidios y agresiones sexuales... 29.04.2021, Sputnik Mundo

Entre los países más afectados por la trata de personas se encuentra Venezuela, cuya población, hace años inició un proceso migratorio hacia otras naciones del mundo presionada por el asedio multidimensional de Estados Unidos. Las mujeres son las más afectadas por estos crueles mecanismos de captación que terminan esclavizándolas. Las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela han generado condiciones que alientan a la población a salir de sus fronteras. Las razones económicas se encuentran a la cabeza dentro los argumentos de quienes deciden migrar. Por esta razón, el bloqueo político, financiero, e incluso diplomático, destaca como un detonante de este y otros flagelos que ponen en riesgo la vida de mujeres, niños, niñas y adolescentes en el país suramericano. La semana pasada la Fiscalía de la República Bolivariana de Venezuela logró desmantelar una red de trata de personas y explotación sexual que tendría su epicentro en una agencia de modelos conocida como Sambil Model y cuyas ramificaciones llegaban hasta una banda delictiva del sur de Venezuela. Organizaciones feministas y de derechos humanos en el país suramericano se unieron el día 27 de abril para comenzar una campaña en contra de este flagelo y avanzan en iniciativas más estructurales para hacerle frente. Érika Yánez Vargas, abogada y activista por los derechos humanos, explica a Sputnik que la Constitución venezolana y un conjunto de leyes penaliza el tráfico de personas, sin embargo, estos instrumentos no son del todo suficientes debido a que se encuentran disgregados y muchas veces no actúan alineados. "Es imprescindible que haya un solo instrumento jurídico por la trascendencia de la materia. He estado investigando con diputadas de la Asamblea Nacional y me indican que la Comisión de Desarrollo Social Integral, específicamente en la Subcomisión de Derechos de la Mujer, aún no han recibido ninguna propuesta. Sin embargo, hay varias organizaciones feministas trabajando en esta dirección", afirma. Según el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y El Delito, el número de niños y niñas entre las víctimas de trata se ha triplicado en los últimos 15 años. Con respecto al perfil de quienes sufren el "tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo", el colectivo La Araña Feminista señala que "el 80% de las víctimas" en América Latina y el Caribe son femeninas. De ese número, el 50% son niñas. Para la Organización de las Naciones Unidas, la pandemia ha contribuido a intensificar este delito. Por un lado, debido a que los traficantes criminales se aprovechan de la pandemia para explotar a "millones de mujeres, niños y hombres en todo el mundo están sin trabajo, sin escolarizar y sin apoyo social en la continua crisis del COVID-19". En segundo lugar, porque las Redes Sociales Digitales a la que están más expuestos debido al confinamiento, hace más susceptibles a las personas a los métodos de reclutamiento usados por los criminales. El efecto de las sancionesPara Yánez Vargas, en Venezuela a la pandemia se le ha unido un cúmulo de medidas coercitivas unilaterales impulsadas por Washington, que han dado lugar a una "cara oculta" que hace más proclive a los venezolanos a caer en estas redes de tráfico. "Para nadie es un secreto que la guerra económica que vivimos a diario producto de esas medidas coercitivas unilaterales, genera escasez de bienes y servicios tales como alimentos, productos de higiene, entre otros; debido a estas necesidades que devienen por el bloqueo, muchas mujeres y adolescentes, como grupo vulnerable, son atraídas a ofertas de trabajo, ya sea por engaño o muchas veces recurriendo a amenazas, y al estar en vulnerabilidad pueden terminar en explotación sexual, trabajo o servicios forzados, servidumbre, extracción de órganos", apunta.Sin embargo, para la activista, el efecto de las sanciones ha apuntado directamente todo su poder destructor hacia la mujer venezolana. La especialista brinda una serie de recomendaciones, para erradicar tanto la trata de personas como su raíz, la violencia de género:La activista venezolana considera de suma urgencia que el Estado venezolano debe "perfeccionar" estrategias políticas e instrumentos jurídicos para "incidir en un movimiento migratorio ordenado y regulado"."Bajo la premisa constitucional de que estamos en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, nosotros como sociedad debemos participar activamente la consolidación de la nación y al comprender que la trata es producto de un sistema patriarcal, al identificar eso, buscar la manera de prevenir las condiciones riesgosas. Luchar contra el patriarcado implica superar la violencia, las dinámicas y estrategias de la violencia", finaliza Yáñez Vargas. LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

