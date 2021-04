https://mundo.sputniknews.com/20210429/estos-son-los-partidos-raros-que-no-conoces-y-que-tambien-se-presentan-a-las-elecciones-en-madrid-1111724448.html

Estos son los partidos 'raros' que no conoces y que también se presentan a las elecciones en Madrid

Estos son los partidos 'raros' que no conoces y que también se presentan a las elecciones en Madrid

Hay vida más allá del PP, el PSOE, UP, Cs o Vox. Un total de 23 formaciones políticas incurren con sus listas y sus papeletas a las elecciones del próximo 4 de... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T15:39+0000

2021-04-29T15:39+0000

2021-04-29T15:39+0000

españa

4m: elecciones a la comunidad de madrid

urnas

elecciones

madrid

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1111729758_0:197:3001:1885_1920x0_80_0_0_277609989e8bb3c60e503a55c1425ac7.jpg

A estas alturas seguramente no haya nadie en Madrid que no se haya enterado de que el 4 de mayo hay elecciones en esta comunidad, y los últimos días de campaña están siendo frenéticos. Las de Madrid son unas elecciones que se miden en clave nacional, mucho más desde que Pablo Iglesias abandonó su cargo como vicepresidente segundo en el Gobierno central para venir a competir con Ayuso y tratar de salvar a su partido. Las encuestas auguraban a Unidas Podemos un futuro muy negro en las urnas. Incluso la posibilidad de no conseguir el ansiado 5% que determina tener representación en la asamblea madrileña.Estos últimos días también están siendo los de la antipolítica, las amenazas, las sillas vacías en los debates, los descalificativos personales, la polarización y la discusión en torno al cordón sanitario a la ultraderecha. Todos, asuntos que importan en Madrid, pero que sin duda afectan al resto de la ciudadanía.Siguiendo la normativa de la ley electoral española, ya no pueden publicarse más encuestas en los medios, pero los últimos sondeos auguran una victoria del Partido Popular, pero sin mayoría absoluta, por lo que necesitaría a su socio preferente, Vox, para gobernar.Partido Popular, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox son los principales partidos políticos según el número de votos y representación que aspiran a hacerse con el triunfo de las elecciones. Todos ellos han tenido que presentar un total de 136 miembros en sus listas respectivas y tres suplentes para poder estar presentes en los colegios electorales.Pero no son los únicos.Para estos comicios autonómicos se han presentado un total de 23 candidaturas, porque el espectro político en España es mucho más amplio de lo que pudiera parecer a priori teniendo en cuenta el caso omiso que los medios de comunicación y la ciudadanía en general hacen a esos denominados partidos 'raros' que existen, sí, y que tienen sus propuestas, aunque muy pocos los conozcan o les tengan en cuenta.¿Cuáles son esos partidos desconocidos que se presentan a las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo?Vamos a hacer un recorrido por algunos de ellos; en concreto por los que nos han parecido más interesantes o que cuentan con un programa político con propuestas curiosas.Lo primero que hay que saber es que cualquiera puede montar un partido político. Lo único que hay que hacer es inscribirlo en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior. Para ello es necesario presentar una solicitud de inscripción y un acta notarial con el acuerdo de constitución.En ese acuerdo de constitución, aparte de incluir los datos personales de los promotores, el acta fundacional y los cargos de las personas que lo forman, también hay que elaborar unos estatutos de la nueva formación política. Todos estos documentos deben estar certificados por un notario y el registro en sí es gratuito (no así el notario).¿Cuáles son los partidos 'raros' que se presentan a las elecciones del 4M?VoltVolt significa "Voltio" en inglés. Y el nombre no es casualidad. Responde a su deseo de mostrar la "energía" potencial que existe en la sociedad europea, porque Volt, sobre todo, es un partido europeísta. De hecho, en su página web, lo primero que se lee en su definición es que son "paneuropeos y pragmáticos".Cuando triunfó el Brexit (el 23 de junio de 2016 se celebró el referéndum sobre la salida del Reino Unido de la UE), Andrea Venzon, un italiano consultor privado y formado en la Warwick Business School, se quedó a cuadros con el resultado, con el que estaba completamente en desacuerdo.Decidió hablar con sus amigos, la francesa Colombe Cahen-Salvador y el alemán Damian Boeselager, y decidieron hacer algo por su cuenta para contraponer la corriente antieuropea que comenzó a proliferar en aquel momento, también con el auge de partidos de la extrema derecha que proponían el establecimiento de fronteras destruyendo uno de los pilares más básicos de la UE.Después de hacer públicas sus impresiones en internet, recibieron multitud de respuestas y decidieron recoger todo ese feedback y montar un partido. De ahí nació Volt, la primera formación paneuropea."Estamos en 29 países y hacemos políticas que crucen fronteras e impulsen una Europa Federal", reza en el decálogo de su página web.Boeselager consiguió el primer escaño para su partido en el Europarlamento en 2019, y en España nacieron en julio de 2018. Uno de sus fundadores y que fue electo como vicepresidente nacional del partido en noviembre de ese mismo año, fue César Vera, actual candidato del partido para las elecciones en Madrid.Vera tiene 42 años, es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Sociología. Ha vivido en Canadá, Alemania y Kuala Lumpur, y ahora trabaja como representante ejecutivo de una empresa francesa en España.Define a su partido como una formación progresista, verde, tecnológica, con una ideología libre de etiquetas y cuyo principal objetivo es conseguir una gestión pública eficaz al servicio de los ciudadanos.Para ello abogan por un reparto redistributivo de la renta, pero "sin ahogar a la clase media", con una economía que favorezca la generación de progreso.La media de edad de sus integrantes, tanto en España como en Europa, no supera los 35 años, así que podría decirse que Vera y sus compañeros responden a esa generación millenial, formada y educada en las nuevas tecnologías y redes sociales, que saben utilizar muy bien."Buscamos un equilibrio global hacia una sociedad más sostenibles. Urge tomar medidas para preservar el medio ambiente en ciudades más pensadas para el ciudadano", cuenta. Plantean poner impuestos a la contaminación y pone como ejemplo a Copenhague, de donde dice que quieren copiar su modelo del uso de la bicicleta de manera preferente o de su sistema de alumbrado público, que utiliza un 50% menos de consumo de energía.Preguntado con quién o con qué partido preferiría pactar en la Comunidad de Madrid, César Vera duda y dice que huye de la polarización y los extremos. Que no le gusta que se hable tanto de los políticos "como si fuesen estrellas de rock" y no de las políticas que interesan a los ciudadanos. Ciudadanos y Más Madrid son los partidos con los que se sentiría más cómodo en una bancada.Escaños en BlancoEste partido podría parecer antisistema y antipolítico por su único punto en su programa electoral: no tomar posesión del cargo y dejar el escaño vacío en caso de ser electos.Pero nada más lejos de la realidad. Les interesa, y mucho, la política, y la valoran como uno de los pilares fundamentales sobre los que se sostiene la sociedad, y precisamente por eso, quieren un parlamento vacío. Es su forma de protestar.Escaños en Blanco nació el 10 de julio de 2010, y nació con la vocación de que el voto en blanco o el voto nulo queden representados de manera eficaz y real, ya que sostienen, que según el modelo actual, ese voto, que simboliza una queja o una protesta por parte del individuo, no queda reflejado en ningún sitio.Por ello sostienen que sus candidatos, si resultan elegidos, "no adquirirán la condición de diputado". Y, "al no ejercer como tales, no tendrán derecho a ningún tipo de remuneración económica en forma de sueldo, dietas o complementos".Colomo dice le apasiona la política, pero que se quedó sin opciones para votar hace años, y que cuando se dio cuenta de que el voto en blanco no servía para nada, encontró este partido y empezó a militar en él. "Me parece una opción muy buena y democrática para visibilizar a toda la gente que no está de acuerdo con el sistema".Dejar el escaño vacío es solo el primer paso. Si hay un gran número de escaños vacíos, significa que hay mucha gente descontenta y a partir de ahí se podría empezar a demandar cambios. Entre los más reseñables que incluyen en su programa político se encuentra reformar el sistema judicial para que sea más independiente, la reforma de la ley electoral y establecer nuevas leyes para perseguir la corrupción, que consideran una de las mayores lacras en España.Como no tienen mucho dinero y el poco que les correspondería vía subvenciones por su escasa representación en algunas concejalías, han renunciado a él, no pueden hacer muchas actividades de campaña electoral, así que las redes sociales y la inventiva son sus grandes aliadas."Este fin de semana, por ejemplo, vinieron unos amigos del País Vasco con un remolque de barcas, y lo estuvimos paseando por Madrid con un cartel electoral", cuenta Colomo. Para el próximo 4 de mayo aspiran a sacar un 1% de representación, que es más o menos el margen en el que se están moviendo desde su fundación.Partido de los Autónomos"Tu vida como autónomo no es fácil. ¿Sientes que el Gobierno ni te escucha ni te valora? ¿Estás cansado de trabas y abusos fiscales? ¿Ves peligrar el futuro de tu negocio y de tu familia?"¿Cuántos españoles se sienten identificados con estas preguntas? Es lo primero que se lee al entrar en la página web del Partido Autónomos, un partido, que como su propio nombre indica, está conformado por trabajadores independientes que velan por sus derechos."Ningún autónomo debería estar así. ¡No es justo! Somos el motor de la economía, del empleo y del progreso", continúa el mensaje principal de su página web, que termina, eso sí, con un mensaje en positivo: "No desfallezcas, ¡hay esperanza! Cuando te sumes al Partido Autónomos ya no estarás solo y verás que el cambio es posible".Entre su programa político abogan por la neutralidad ideológica, por una fiscalidad justa, el impulso a la iniciativa privada, la reducción de la burocracia, apoyo al emprendimiento y preservar los derechos sociales de los autónomos.Partido LibertarioSi se lee con detenimiento su página web, sus objetivos y la definición de sus propuestas, sin duda el Partido Libertario es uno de esos partidos donde el todo vale o todo lo somos podría ser la mejor manera para definirlos. Desde el manido "no somos ni de izquierdas ni de derechas" (sostienen que esa clasificación es "simplista y anticuada"), hasta queremos la libertad del individuo como prioridad absoluta y por encima del colectivismo que imponen los partidos tradicionales y la sociedad.Pero no son anarquistas y tampoco ultraneoliberales, aunque leyendo las premisas de su programa, podrían parecen ambas. Son libertarios, por ambiguo y amplio que este término pudiera parecer, porque de hecho lo es.En su web afirman que nacieron en 2009 como "el partido de la libertad individual", y que creen "en una sociedad compuesta por hombres y mujeres conscientes del tesoro que es su propia libertad, y capaces de administrarla autónoma y responsablemente".Aseguran que no aguantarían ni cinco minutos en el PP, porque, aunque en lo económico pueden sentirse más identificados con ellos que con otros partidos tradicionales, los populares nunca admitirían sus posiciones sobre "bioética, sobre la legalización de las drogas, la eutanasia, los derechos plenos y de los y las transexuales o el reconocimiento de la prostitución como una profesión más".En el PSOE, según su declaración de intenciones pública, tampoco aguantarían mucho más tiempo como militantes. "¿Cómo van a admitir el PSOE o IU nuestras posiciones en contra de la colonización estatal de la cultura y de la solidaridad por vía de las subvenciones, o nuestra defensa de una reducción drástica del funcionariado y de las competencias de las administraciones públicas?"Del resto de partidos sostienen que "en su ADN anteponen la nación patria al individuo", sobre todo cuando se refieren a los nacionalistas. En definitiva, los Libertarios se creen "completamente diferentes a los demás", pero eso sí, no aceptan a cualquiera en sus filas.Para poder entrar primero hay que superar un test anónimo que está colgado en su página web.Tercera Edad en AcciónSí. Hay vida y mucho que hacer una vez que se cierra el chiringuito de las obligaciones laborales y se entra en esa categoría denominada "tercera edad". Hay un partido de jubilados y jubiladas en España y se llama así: "Tercera edad en acción", y como no podía ser de otra manera, se constituyó para "defender los derechos de los pensionistas y jubilados".Se constituyó en 2018 en Alicante y para las elecciones generales de 2019 ya se presentó con papeletas en varias Comunidades Autónomas. Entre sus propuestas principales se encuentran la eliminación del IRPF para las pensiones, la creación de una Consejería para la Tercera Edad y que las pensiones sean iguales al Salario Mínimo Interprofesional.El partido PACMA (animalista), el Partido Comunista, la Falange Española y de las JONS, el partido Orden y Ley o el partido Por un Mundo más Justo son otros de los partidos que conformarían esta lista de formaciones 'raras' y generalmente desconocidas para la mayoría, pero que cuentan con una trayectoria política en algunos casos de bastantes años y con cientos o miles de afiliados a sus programas. Sus idearios son más o menos novedosos respecto a los decálogos tradicionales que estamos tan acostumbrados a escuchar en los medios de comunicación y desde luego mucho más originales.¿Se han parado a pensar alguna vez cómo sería España si gobernase alguno de estos partidos políticos o, si al menos tuviesen representación en el Congreso?

https://mundo.sputniknews.com/20210427/espana-elecciones-a-la-presidencia-de-madrid-se-acercan-en-medio-de-amenazas-de-ultraderecha-1111632519.html

https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-cis-de-espana-pronostica-un-empate-entre-izquierda-y-derecha-en-las-elecciones-de-madrid-1110795530.html

https://mundo.sputniknews.com/20210428/el-alcalde-de-un-pueblo-de-madrid-que-lleva-en-el-puesto-toda-la-democracia-y-lo-que-le-queda-1111498389.html

https://mundo.sputniknews.com/20210428/1111690454.html

https://mundo.sputniknews.com/20210315/terremoto-politico-en-espana-con-consecuencias-imprevisibles-por-las-elecciones-en-madrid-1109966954.html

madrid

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Esther Yáñez Illescas https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108621/91/1086219198_199:0:1030:831_100x100_80_0_0_66d88ce68435e6b7d89ce73d57e8109e.jpg

4m: elecciones a la comunidad de madrid, urnas, elecciones, madrid