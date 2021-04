https://mundo.sputniknews.com/20210429/el-estilo-de-biden-1111736474.html

El estilo de Biden

El estilo de Biden

Estados Unidos no busca aumentar las tensiones con Rusia y cree que ambos países pueden cooperar cuando sus intereses convergen, dijo el presidente Joe Biden... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T18:14+0000

2021-04-29T18:14+0000

2021-04-29T18:14+0000

república checa

rusia

el punto

joe biden

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1111739174_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_1c980fe0623e92bc00e49dc2be7c1e57.jpg

El estilo de Biden El estilo de Biden

El presidente se atribuyó el mérito de responder "de forma directa y proporcionada" a la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones estadounidenses y a presuntos ciberataques. Moscú niega todas las acusaciones de Washington."Pero también podemos cooperar cuando es en nuestro interés mutuo, como hicimos cuando ampliamos el Nuevo Tratado START sobre armas nucleares, y como estamos trabajando en la crisis climática", añadió Biden.Respecto a Pekín, Biden dijo que le informó a su par chino, Xi Jinping, que Estados Unidos mantendrá "una fuerte presencia militar en el Indo-Pacífico" al igual que lo hace con la OTAN en Europa, "no para iniciar un conflicto, sino para prevenirlo".Además, se refirió a los programas nucleares de Irán y Corea del Norte y dijo que "representan una grave amenaza para la seguridad de Estados Unidos y la seguridad mundial".En ese sentido dijo que Washington trabaja estrechamente con sus aliados "para hacer frente a las amenazas que plantean esos dos países a través de la diplomacia y la disuasión severa".El politólogo ruso Vladímir Vasíliev, cree que se está desarrollando un nuevo estilo. "Es más, esto es válido también para la agenda política interna. Biden ha llamado a todos a la unidad, pero de inmediato expuso un programa que divide a la nación más aún y llamó a la Norteamérica blanca una amenaza", apuntó Vasíliev. Para EEUU, tanto Rusia como China son hoy regímenes autoritarios que entrañan también una "amenaza existencial" para la democracia de Occidente, pero "es necesario entablar un diálogo con ellos, buscar puntos de contacto", afirmó el especialista ruso."Este estilo y las salvedades revelan muy bien lo que pasa por la mente en la administración de la Casa Blanca y, cuáles son sus tareas. El rumbo a la confrontación continuará. El sentido de los planes de la política exterior de Biden es simple: para trabajar eficazmente con Rusia es necesario intensificar todos los tipos de presión sobre ella", resumió.Joe Biden pronunció su discurso el 28 de abril a las 21 horas del país que tuvo el carácter del mensaje tradicional 'Sobre el estado de la nación', que los mandatarios norteamericanos suelen presentar al Congreso en pleno a comienzos de año. En otras noticiasRusia no tolerará lo que hace la República Checa y los que se unen a ella, y ya lo está demostrando, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en referencia a la "ofensiva diplomática" de Praga.El portavoz subrayó que lo principal es que Rusia quiere mantener buenas relaciones con todo el mundo. "Sin embargo, aunque resulta díficil explicarlo, ni Washington, ni Bruselas y ni las demás capitales europeas no quieren hacer caso a este mensaje", resaltó.Asimismo, Peskov vinculó la decisión anunciada por la directora del Instituto Estatal de Control de Drogas de la República Checa, de suspender el estudio de la vacuna contra el coronavirus rusa Sputnik V con el "escándalo diplomático". Estos y otros temas en El Punto.

https://mundo.sputniknews.com/20210429/joe-biden-100-dias-en-el-poder-1111712103.html

república checa

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

república checa, rusia, joe biden, eeuu