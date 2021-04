https://mundo.sputniknews.com/20210429/eeuu-juega-con-fuego-y-se-puede-quemar-1111726557.html

EEUU juega al 'vale todo'EEUU está midiendo a propios y extraños. Pero lo único que logra sacar en claro es que ya no es aquella potencia hegemónica de antaño que podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, con quien quisiera, a sabiendas que nadie le iba a estornudar cerca. Lo que no acaba de entender Washington es que ese escenario pertenece al pasado, y sólo se puede 'hacer realidad' en alguna producción hollywoodense.Y es que tras las últimas 'andanzas' —sanciones y expulsiones de diplomáticos— de EEUU contra Rusia, Moscú respondió de forma determinante y advirtió a Washington sobre posibles consecuencias de intentar traspasar líneas rojas.Lo que 'sacó de Rusia' en sus últimos delirios de socavar al país euroasiático, no fue precisamente algo como para golpearse el pecho reclamando el liderazgo del mundo. Los golpes de Moscú le dejan, literalmente, poco margen de maniobra a los diplomáticos estadounidenses en territorio ruso: por ejemplo, para trasladarse a una distancia mayor a 40 kilómetros de la sede de su Embajada en Moscú, ahora tienen que pedir permisos especiales a las autoridades rusas.Eso, sin contar que ya no podrán emplear en sus plantillas de su Embajada o Consulados a ciudadanos de terceros países, o rusos, a quienes aprovechaban para reclutar como agentes, según el Kremlin. EEUU empieza a estar atado de pies y manos para sus andanzas en Rusia."Seguimos con los capítulos de esta temporada del 'tira y afloja' internacional entre la nueva Administración Biden que le está tomando el pulso a todos los diferentes Gobiernos que pueden ser más o menos amistosos, los que ha declarado como enemigos o competidores, como son los casos de Rusia y China, pero también de otros Gobiernos, tanto europeos como asiáticos principalmente, para ver cómo responden a las demandas estadounidenses y cómo las siguen, o cómo se oponen a ellas", señala al respecto el analista internacional Enrique Refoyo.El experto puntualiza que "de momento estamos en esa fase que, digamos en términos militares, es probar las defensas del enemigo para hacer el ataque verdadero, y de momento son ataques parciales para comprobar cómo de preparados están en el otro lado. En este sentido, Rusia quiere demostrar que no se va a quedar sin hacer nada cuando otro, en este caso EEUU, les está atacando, pero siempre manteniendo la tranquilidad y la proporcionalidad, sin querer llevar el conflicto a un nivel superior, de problemas".Genocidio armenioEn este 'medir el pulso' que está ejecutando Biden con propios y extraños desde que asumió la presidencia, ha decido cruzar un línea roja de Turquía, al reconocer el genocidio armenio. La reacción de Ankara fue inmediata, como por ejemplo, llamar a consultas al embajador estadounidense.Pero eso no fue lo más perjudicial para el Tío Sam: Turquía anunció que ha prohibido a la Fuerza Aérea de EEUU el uso de sus bases militares y ha dado 15 días al país norteamericano para salir de su territorio.Y es que cruzar una línea roja de Turquía es algo que precisamente EEUU nunca se pudo permitir, y mucho menos en el contexto actual tras el conflicto que Biden acaba de avivar en el este de Ucrania, que incluye presionar a Rusia mediante el envío de buques de guerra al Mar Negro, cuyo acceso debe aprobar precisamente Turquía."Aquí EEUU tiene la baza kurda, que hay que ver cómo la va a jugar, porque el gran miedo de Turquía era la existencia de un Kurdistán independiente en Irak y en Siria, y que eso se pudiera unir y que fuera como un espejo más allá de sus fronteras del Kurdistán en Turquía y que llevara a una campaña de terrorismo transfronterizo que le pudiera devastar grandes zonas del interior del país, y que eso pudiera llevar a más conflictos", observa al respecto Enrique Refoyo.

