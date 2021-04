https://mundo.sputniknews.com/20210429/china-no-tiene-otra-opcion-que-optar-por-la-energia-de-carbon-1111741600.html

China "no tiene otra opción" que optar por la energía de carbón

Las autoridades chinas buscan reducir las emisiones de CO2 en las próximas décadas: para lograrlo, tienen previsto optar por las fuentes de energía más... 29.04.2021, Sputnik Mundo

En septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que las emisiones de carbono deben comenzar a disminuir para 2030, mientras que para 2060 el país podría alcanzar la denominada neutralidad de carbono. No obstante, los expertos coinciden en que la economía del país depende en gran medida de la energía del carbón. Así, el secretario general adjunto de la Comisión Nacional para el Desarrollo y las Reformas, Su Wei, citado por el medio estadounidense CNBC, explica que "las fuentes de energía renovable como la energía eólica y solar son intermitentes e inestables", por lo que deben "confiar en una fuente de energía estable".El funcionario subraya que, a diferencia de la energía del carbón, las nuevas fuentes de energía requerirán se cree y se desarrolle cierta infraestructura.Por su parte, el director general del Departamento de Cambio Climático del Ministerio de Ecología de China, Li Gao, informó de que su país continuará apoyando y financiando la construcción de centrales eléctricas de carbón en el extranjero, especialmente en los países en vías de desarrollo. "Muchos países en desarrollo ni siquiera tienen electricidad. En esta situación, si no usan el carbono, ¿qué van a utilizar?", declaró Li.Según datos de la Universidad de Boston, en 2020 dos grandes bancos chinos invirtieron 474 millones de dólares en los proyectos del sector del carbón fuera del país, si bien la cifra ha disminuido constantemente desde 2016.En cuanto al uso de la energía del carbón dentro de China, ha disminuido desde el 72,4% en 2006 hasta el 56,8% en 2021. No obstante, en 2020 fue el país que más dióxido de carbono emitió, con su 28%, seguido de EEUU (15%) y la India (7%), y es poco probable que la situación haya mejorado en 2021.A pesar de que las autoridades chinas han endurecido —aunque parcialmente— las restricciones a las emisiones de carbono, el país construye cada vez más plantas eléctricas alimentadas a carbón. Así, según datos de la empresa Global Energy Monitor, en 2020 China construyó tres veces más plantas de este tipo que el resto del mundo junto. También es el país que más carbón consume. Los analistas de la compañía China Renaissance opinan que, aunque los precios de las energía renovables siguen bajando, no será suficiente para incentivar un cambio importante en la industria energética de China.Subrayan que las inversiones en energías renovables ya se han frenado debido al acceso incierto al mercado. "Es probable que las reformas requieran una voluntad política considerable", concluyen.

