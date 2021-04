https://mundo.sputniknews.com/20210429/biden-sienta-a-eeuu-otra-vez-en-la-mesa-multilateral-pero-mas-lejos-de-rusia-1111742651.html

Biden sienta a EEUU otra vez en la mesa multilateral, pero más lejos de Rusia

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los 100 días que cumple este jueves 29 el demócrata Joe Biden como presidente de EEUU estuvieron marcados por la revisión de varias...

"Un elemento central para entender las diferencias entre Biden y Trump es tomar el eje globalización - antiglobalización o valores de la globalización versus soberanismo", dijo a Sputnik el docente e investigador en ciencia política y relaciones internacionales de la estatal Universidad de la República de Uruguay, Camilo López Burián.Biden retoma en su política exterior una reivindicación de la globalización en "términos de instituciones", como los foros mundiales que abandonó la administración de Trump, ya que acepta "ciertas reglas de juego" con las que opera el sistema internacional.El 20 de enero, inmediatamente después de tomar posesión de su cargo, Biden firmó órdenes ejecutivas para reincorporar a EEUU al Acuerdo de París, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a la OMS, de los que se había retirado la administración de su antecesor.Además, en febrero, Biden ordenó al Departamento de Estado (Cancillería) avanzar hacia el regreso de EEUU al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, comenzando a participar primero como observador, casi tres años después de que Trump se retirara de ese órgano.López Burián afirma que Trump tenía una posición recelosa del orden internacional liberal porque "es de derecha antiglobalista, un 'neopatriota' con una mirada soberanista y nacionalista que desconfía de esas instituciones, de esas reglas de juego, de esas organizaciones internacionales en clave de construcción de cooperación".Agregó que por eso Trump "tenía una mirada de fuerte apego, con una idea de valores tradicionales, de colocar a American First (EEUU primero)".China sigue en la miraSin embargo, el analista internacional indicó que Biden no ha cambiado todo: mantiene en cierto punto el enfrentamiento comercial que Trump libraba con China."Hay elementos que tienen que ver con la construcción de los intereses estadounidenses en el ámbito internacional que pueden mantener algunas apuestas: una es cómo se construye la relación con China, donde hay enfrentamientos en términos estratégicos por el posicionamiento global en la economía", indicó.A principios de marzo, el Gobierno de Biden anunció ante el Congreso legislativo que utilizará todas las herramientas disponibles para contrarrestar un amplio espectro de supuestas prácticas comerciales desleales de China.A principios de abril, el Departamento de Comercio incluyó en su lista negra a siete compañías tecnológicas chinas cuya actividad, según Washington, afecta los intereses estadounidenses.Ante esto, Pekín advirtió con medidas para proteger los derechos y los intereses de sus empresas.Rusia aun más lejosSi bien Trump ya venía imponiendo sanciones a Rusia, las relaciones con EEUU se agravaron aun más desde que asumió Biden.En marzo pasado, el mandatario, en una entrevista con la cadena ABC News, respondió de forma afirmativa a la pregunta de si "cree que (el presidente ruso Vladímir) Putin es un asesino", y amenazó con hacerle pagar por una supuesta injerencia de Moscú en las elecciones estadounidenses.El 15 de abril, Washington impuso sanciones a 32 entidades e individuos rusos, expulsó a 10 funcionarios de la misión diplomática del país euroasiático y extendió las sanciones a la deuda soberana de Rusia.Con esas medidas Washington pretende castigar a Rusia por su supuesto papel en el ciberataque contra el proveedor de programas informáticos estadounidense SolarWinds y en la supuesta interferencia electoral, así como por haber ofrecido presuntamente recompensas a los insurgentes en Afganistán por asesinar a militares estadounidenses.Ante esas medidas, Rusia declaró que la política de sanciones que aplica EEUU no se corresponde con los intereses de ambos países, y expulsó a 10 empleados de la embajada estadounidense, así como prohibió la entrada a varios funcionarios del país norteamericano.López Burián dijo que la administración de Trump tenía elementos soberanistas que la acercaban "a parecerse en algunas dimensiones a esa defensa de la soberanía que hace el Gobierno ruso y el Gobierno chino".En medio de estas renovadas tensiones entre Moscú y Washington, Biden mantuvo una conversación telefónica el 13 de este mes con Putin donde reiteró los reclamos estadounidenses a la política exterior rusa, y le propuso celebrar una cumbre en un tercer país.

