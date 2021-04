https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111749663.html

Colombia vive segundo día de paro nacional por reforma tributaria del Gobierno

BOGOTÁ (Sputnik) — Colombia vivió un segundo día consecutivo de paro nacional convocado por las centrales obreras del país en rechazo a una polémica reforma... 29.04.2021

La protesta, que se da pese a que Colombia atraviesa por el tercer pico de la pandemia de COVID-19, derivó en fuertes disturbios el miércoles en la ciudad de Cali (suroeste) y en bloqueos de vías y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en Bogotá (centro) y Medellín (noroeste).En otras ciudades del país también se presentaron disturbios el miércoles, pero en menor intensidad.El jueves las manifestaciones han sido bastante reducidas en comparación con las registradas en la víspera, pero los medios locales y las redes sociales reportaron algunos choques entre civiles y agentes de la Policía de nuevo en Cali y en Bogotá."(También) el 1 de mayo, en las ciudades donde no haya confinamiento (por la pandemia), vamos a salir también a las calles a movilizarnos, y en las ciudades donde haya confinamiento vamos a hacer la protesta virtual", anunció más temprano Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que integra el CNP.Según Maltés, el próximo 19 de mayo también habrá otro paro nacional si el Gobierno, a esa fecha, no desiste de retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria.DuqueEl jueves, en diálogo con la emisora local W Radio, el presidente de Colombia, Iván Duque, sostuvo que se modificarán varios puntos de la reforma, pero que no la retirará del Congreso, ya que, aseguró, eso generaría una incertidumbre financiera.El Gobierno colombiano sostiene que la reforma tributaria, que empezaría a regir desde enero de 2022, es necesaria para pagar las deudas adquiridas para el manejo de la pandemia, reducir el déficit fiscal y mantener el grado de inversión.Con la iniciativa, el Ejecutivo espera recaudar 23,4 billones de pesos (6.400 millones de dólares), para lo cual impone fuertes tributos a la clase media.El jueves algunos congresistas de la oposición al Gobierno propusieron que se haga un "paro legislativo" y que no se tramite ningún proyecto de ley hasta tanto el Gobierno retire la iniciativa."El Congreso no debe sesionar hasta que el Gobierno retire esa reforma tributaria, no porque sea buena o mala (…), sino para que no haya más muertos en estos días y empiece un nuevo proceso con un consenso de todos", dijo el senador Armando Benedetti.El miércoles las autoridades detuvieron a 40 personas vinculadas con los actos de violencia durante el paro, 14 de ellas en el marco de investigaciones desarrolladas por la Fiscalía y por la Policía Judicial y que son señaladas de planificar los disturbios, y 26 más que fueron capturadas cuando protagonizaban desmanes.En la jornada, 44 policías fueron heridos y un civil murió en Cali, indicó el ministro de Defensa, Diego Molano.Sin embargo, el jueves, las centrales obreras reportaron 49 personas heridas, 4 personas presuntamente fallecidas, 73 personas detenidas, 14 allanamientos, al menos 10 agresiones a defensoras de derechos humanos, y al menos 78 denuncias de violencia policial, con especial cantidad en Bogotá.El paro se lleva a cabo pese al tercer pico de la pandemia en el país, que el jueves reportó una cifra récord de 505 decesos en un día.

