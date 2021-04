https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111743768.html

Científicos estonios producen aerosol contra el coronavirus a partir de la leche de vaca

MOSCÚ (Sputnik) — Los científicos estonios crearon un aerosol basado en anticuerpos que posee la leche de vaca, el cual protege contra el coronavirus, un... 29.04.2021, Sputnik Mundo

"El espray nasal que protege contra el coronavirus recibió una licencia de venta y estará disponible en las farmacias de Estonia a partir del lunes 3 de mayo", indica un comunicado que aparece en el medio.Aclaro que el aerosol no puede sustituir la vacunación y el uso de la mascarilla, se trata de una medida adicional para prevenir la propagación del coronavirus.Según el profesor del Instituto Tecnológico de la Universidad de Tartu, Mart Ustav, el fármaco podría impedir que en el país báltico brote una tercera ola de coronavirus.El profesor señaló que no existen restricciones especiales para el uso del aerosol, que se puede aplicar a los niños a partir de los siete años, incluso en personas que no toleran la lactosa.Las personas que son alérgicas a la proteína de la leche, sin embargo, no podrán utilizar ese medicamento.El número de casos detectados de coronavirus en Estonia ascendió a 121.657, desde el inicio de la pandemia en el país fallecieron 1.158 personas con COVID-19.

