https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111716826.html

El Kremlin promete que responderá a las acciones "inaceptables y provocativas" de Bulgaria

El Kremlin promete que responderá a las acciones "inaceptables y provocativas" de Bulgaria

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia reaccionó y seguirá reaccionando a las acciones "inaceptables y provocativas" de Chequia y Bulgaria, declaró el portavoz del Kremlin... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T11:21+0000

2021-04-29T11:21+0000

2021-04-29T11:40+0000

bulgaria

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108313/77/1083137720_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_7f719c4f6424887be961a3c9bc5f3d80.jpg

"Rusia tiene las medidas de respuesta, ya reaccionó y seguirá reaccionando", dijo Peskov en una rueda de prensa donde se le preguntó sobre las medidas de respuesta a las declaraciones de Chequia y Bulgaria.El portavoz aseguró que las acciones "inaceptables y provocativas" no quedarán sin respuesta.El pasado 17 de abril, el Gobierno checo denunció la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron dos muertos en un almacén de municiones en Vrbetice, en la región de Zlin, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por "absurdas" y las atribuye a la política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la "mano de Estados Unidos".Por su parte, el presidente checo, Milos Zeman, desveló el pasado 25 de abril que los informes de inteligencia de su país no contenían ninguna prueba o evidencia de la implicación de presuntos agentes rusos.Poco después, la Fiscalía de Bulgaria declaró que seis nacionales de Rusia podrían estar implicados en varias explosiones ocurridas en depósitos de municiones en Bulgaria en 2011, 2015 y 2020.Además, tres de los rusos fueron acusados de atentar contra la vida del empresario búlgaro Emilian Gebrev.Al comentar la situación, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo con ironía que por el momento a Rusia no la "acusan del asesinato del archiduque Francisco Fernando [detonante de la Primera Guerra Mundial]", pero que es solo cuestión de tiempo.

https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111710841.html

bulgaria

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bulgaria, rusia, europa