https://mundo.sputniknews.com/20210429/1111716715.html

México reitera la necesidad de crear una nueva herramienta de cooperación eficaz en la región

México reitera la necesidad de crear una nueva herramienta de cooperación eficaz en la región

MOSCÚ (Sputnik) — Los países de América Latina necesitan una nueva herramienta de cooperación eficaz y la pandemia del coronavirus no es una excusa para... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T11:14+0000

2021-04-29T11:14+0000

2021-04-29T11:14+0000

marcelo ebrard

cooperación

internacional

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1c/1111668271_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d31195196fcc3ab54326ab611e6a0788.jpg

"Nuestro objetivo principal a corto plazo en América Latina y el Caribe es construir una organización de cooperación eficaz. Ya tenemos varias organizaciones para cooperación económica, para acuerdos comerciales regionales, pero no tenemos un fuerte instrumento de cooperación eficaz", dijo en una conversación con los estudiantes de la Academia Diplomática del Ministerio de Exteriores ruso en Moscú.Ebrard señaló que México ha propuesto a la región "construir esa herramienta de cooperación".El alto diplomático apuntó que en la actualidad México trata de apoyar a los países de la región. Así, respalda los proyectos de desarrollo de las vacunas contra el coronavirus llevados a cabo en la región, en particular en países como Cuba, Argentina, Brasil y Chile, además de las iniciativas mexicanas al respecto."Tenemos participación en muchas cosas, (...) para apoyar a los países que necesitan productos distintos de México, por ejemplo ayer [28 de abril] enviamos ventiladores a Haití, porque no tiene ventiladores, no tiene ninguna vacuna", apuntó.

https://mundo.sputniknews.com/20210428/los-cancilleres-de-rusia-y-mexico-ofrecen-una-rueda-de-prensa-en-moscu-1111669333.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marcelo ebrard, cooperación, méxico