Ministra de Justicia checa: existen más de 2 hipótesis sobre las explosiones en Vrbetice

PRAGA (Sputnik) — Existen más de dos hipótesis de los incidentes con explosiones ocurridas en almacenes militares en la localidad checa de Vrbetice en 2014... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T10:55+0000

2021-04-29T10:55+0000

2021-04-29T10:55+0000

explosiones

república checa

rusia

internacional

europa

El reportero pidió a la ministra que relatara sobre la tercera hipótesis, pero Benesova se negó a hacerlo."No puedo decirlo, no tengo derecho de revelar esa información, pero todo está en la grabación de la reunión del Gobierno", refirió Benesova.Novinky también se dirigió al primer ministro checo, Andrej Babis, y le pidió comentar las palabras de Benesova sobre la existencia de una tercera hipótesis de las explosiones en Vrbetice, pero Babis aseguró que existe una sola hipótesis.El 25 de abril el presidente de Chequia, Milos Zeman, intervino por primera vez en relación con las explosiones en los almacenes de munición en Vrbetice. Zeman comunicó que la investigación continúa y que se barajan dos hipótesis: manejo no profesional del material guardado en los almacenes y organización de las explosiones por agentes de los servicios secretos extranjeros.El mandatario pidió aguardar por los resultados de la investigación. También declaró que de confirmarse la implicación de los servicios secretos rusos, Moscú lo pagaría. Si no se confirma esa pista significa que "se trata de un juego de inteligencia que tendría serias consecuencias para la vida política de Chequia", afirmó el presidente checo.El Gobierno checo denunció el pasado 17 de abril la presunta implicación de la inteligencia rusa en las explosiones que en 2014 causaron dos muertos en Vrbetice, en la región de Zlin, y expulsó a 18 empleados de la Embajada rusa en Praga, señalados como presuntos agentes de los servicios secretos de Rusia.Moscú, que respondió expulsando a 20 diplomáticos checos, rechaza esas acusaciones por "absurdas" y las atribuye a la política antirrusa que Praga mantiene en los últimos años y detrás de la cual se vislumbra la "mano de Estados Unidos".

república checa

