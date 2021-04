https://mundo.sputniknews.com/20210428/sobran-vacunas-en-el-sur-de-argentina-buscan-a-interesados-en-supermercados-1111702484.html

¿Sobran vacunas en el sur de Argentina? Buscan a interesados en supermercados

Tierra del Fuego es la provincia más austral y con menor población de Argentina y, para asegurar una vacunación masiva contra el COVID-19, decidió no quedarse... 28.04.2021, Sputnik Mundo

El carácter no obligatorio de las vacunas contra el COVID-19 ha enfrentado a muchos gobiernos del mundo al desafío de conseguir que las dosis lleguen a los sectores de la población menos informados o más reacios a pasar por los vacunatorios. Y si bien las campañas masivas de concientización han sido la herramienta más utilizada, el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, en el sur argentino optó por un camino más directo: salir a buscar a los no vacunados por la calle.En efecto, el gobierno provincial envió a "agentes" a recorrer supermercados de las principales ciudades de la provincia como Ushuaia o Río Grande para detectar a "todas aquellas personas que estén en edad y condiciones de recibir la vacuna contra el COVID-19" pero que todavía no lo han hecho, según informó el gobierno provincial.Los funcionarios destinados a la tarea pertenecen al programa "Cuidarnos TDF", dispuesto por la provincia con la llegada de la pandemia. Originalmente, los funcionarios recorrían las ciudades intentando detectar casos sospechosos de COVID-19 a través de una serie de preguntas a los transeúntes. Con la llegada de la vacuna, los agentes se centran en detectar personas no vacunadas y convencerlas de que, si corresponde, se inscriban para recibir su dosis.Los esfuerzos de los cazadores de no vacunados están centrados en los mayores de 60 años, que en esta etapa están habilitados para inocularse con la vacuna Sputnik V. Las personas entre 18 y 59 años pueden realizar una preinscripción a la espera de conseguir una fecha de vacunación, teniendo prioridad los pacientes con factores de riesgo o con patologías severas.Hasta el momento, Tierra del Fuego —la provincia más austral del país y que incluye a la Antártida Argentina y a las Islas Malvinas en su jurisdicción— lleva aplicadas más de 32.000 dosis de Sputnik V de un total de 37.601 recibidas desde el Gobierno Federal. Se trata de la provincia del país que menos vacunas dio hasta el momento, aunque también es la que registra menor población

