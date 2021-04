https://mundo.sputniknews.com/20210428/sexo-para-combatir-el-resfrio-una-sexologa-explica-sus-beneficios-y-peligros-1111673929.html

¿Sexo para combatir el resfrío? Una sexóloga explica sus beneficios y peligros

¿Sexo para combatir el resfrío? Una sexóloga explica sus beneficios y peligros

Sputnik habló con la sexóloga Anna Koténeva sobre la práctica del sexo durante un resfrío. La especialista contó cómo las relaciones sexuales ayudan a acelerar... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T12:25+0000

2021-04-28T12:25+0000

2021-04-28T12:25+0000

estilo de vida

sexo

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/18/1109186090_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_f4d123e6829207bad55e66e7930b979d.jpg

La vida íntima durante un resfrío depende del estado de una persona y de sus necesidades. Lo principal es no sobrecargar el cuerpo y no intentar demostrarse a sí mismo que ya se ha recuperado, aconseja la psicóloga-sexóloga Anna Koténeva.Sin embargo, cuando una persona está en vías de recuperación, ha ido al médico, tiene fuerzas y ganas, el contacto sexual con su pareja no le hará daño, agrega. Lo principal es proteger a la pareja en este caso.Una contraindicación para mantener relaciones sexuales es una temperatura elevada, añadió el especialista."Si un paciente tiene una fiebre alta, una actividad adicional no es necesaria en absoluto. No se recomienda tener relaciones sexuales. Es un riesgo, es mejor sudar solo", resume Koténeva.Dicho esto, el sexo ayuda a combatir el estrés y refuerza el sistema inmunitario, según la sexóloga.

https://mundo.sputniknews.com/20210401/las-enfermedades-que-puede-causar-la-ausencia-de-sexo-1110709687.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sexo, salud