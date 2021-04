https://mundo.sputniknews.com/20210428/que-tiene-que-ver-la-revolucion-mexicana-con-el-peinado-de-la-princesa-leia-1111660836.html

Qué tiene que ver la Revolución mexicana con el peinado de la princesa Leia

Qué tiene que ver la Revolución mexicana con el peinado de la princesa Leia

El director de cine George Lucas reconoció en 2002 que el icónico peinado de la princesa Leia, uno de los personajes de la saga de 'Star Wars', se inspiró en... 28.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-28T00:24+0000

2021-04-28T00:24+0000

2021-04-28T00:42+0000

américa latina

revolución mexicana

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107476/46/1074764670_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_35152e0905eed5300d3b9fced178468d.png

Leia Skywalker es una de las princesas más valientes de la historia del cine y entre los detalles por los que será recordada está la particularidad de su peinado: dos coletas trenzadas a la altura de las orejas. El emblemático personaje era interpretado por la actriz Carrie Fisher, quien, según cuentan, tuvo que fingir que le gustaba el acomodo de su cabello para evitar que la despidieran. El peinado de la princesa Leia había sido usado, curiosamente, por mujeres guerreras. Era la forma en la que solían peinarse las Adelitas en la Revolución mexicana de 1910. Sin embargo, para Carrie Fisher, que solo tenía 21 años cuando empezó su participación en Star Wars, solo era un peinado que la hacía parecer una niña regordeta. En una ocasión contó que cuando Lucas le preguntó que cómo le parecía el peinado, Fisher tuvo que mentir: "Le dije que me encantaba, pero en mi mente pensaba: '¡Oh Dios, mi cara se ve muy gorda, van a despedirme!'".El peinado de las Adelitas que inspiró a George LucasCuando George Lucas comenzó con los preparativos de Star Wars, con el Episodio IV: una nueva esperanza, se obsesionó con el personaje de Leia. Para ella quería un peinado particular, uno con el cual se distinguiera del resto del elenco, hasta que encontró uno ideal en las fotografías de las mujeres retratadas durante la Revolución mexicana. "En 1977 antes del estreno de la película trabajé muy duro en crear algo diferente para Leia que no fuera parte de la moda actual. Lo que logramos fue un estilo inspirado en las mujeres revolucionarias de México de la época de Pancho Villa. Poco tiempo después los moños de Leia se convirtieron en algo muy popular y la gente comenzó a preguntarse de dónde habían salido", contó a la revista TIME en el 2002.Las Adelitas fueron las mujeres y jóvenes que durante la Revolución no se quedaron de brazos cruzados y no esperaron el regreso de sus hombres sino abandonaron su rol limitado a la esfera doméstica y levantaron sus hogares para llevarlos hasta sus soldados. Cuidaban de los heridos, hacían de espías y abastecían de alimento a los campamentos. Hay muchas historias del porqué de este nombre que les dieron. En una Adelita aparece como la amante de Villa, en otra como una intrépida soldadera de Ciudad Juárez. Así, en su libro Un cielo lleno de metrallas: La verdadera historia de la Adelita, el cronista José Alberto Galindo cuenta que en la época de la Revolución mexicana sólo hubo una única y original Adelita, Adela Velarde Pérez.Fue una enfermera proveniente de una familia de comerciantes del norte del país que se unió a la Cruz Blanca cuando apenas tenía 13 años. Durante la guerra fue conocida por su eficiencia y destreza en la atención de heridos lo que la convirtió en la consentida de las tropas. En el combate conoció al sargento de las fuerzas de Francisco Villa Antonio Gil de Río Armenta, quien se dice fue el compositor de la famosa canción La Adelita.George Lucas quería que el personaje de la princesa se alejara de toda moda que identificara a la nobleza. Lo que quería para Leia era, más bien, crear la apariencia de una guerrera que fuera capaz de encabezar una rebelión. Esa ruptura con los estereotipos le llevó a la creación de este personaje que se quedara para la posteridad. Tiempo después, el investigador Ricardo Cruz García logró rastrear la foto en la que se inspiró George Lucas para crear la estética del peinado de Leia. En Relatos e Historias de México, explica que el estilo de uno de los íconos del cine en realidad había sido tomado de las fotografías de las mujeres que participaron en la Revolución mexicana.

https://mundo.sputniknews.com/20170105/homenaje-carrie-fisher-disney-1066047825.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

revolución mexicana, historia