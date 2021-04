López Obrador refuta el pantanal narco

https://mundo.sputniknews.com/20210428/lopez-obrador-refuta-el-pantanal-narco-1111704726.html

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente mexicano rechazó que las mafias de narcotraficantes controlen 40% de México como afirman funcionarios en EEUU... 28.04.2021, Sputnik Mundo

Decir que hasta 40% del territorio está controlado por el crimen "es una exageración, no es así", replicó el mandatario, y añadió: "El presidente llega a todos los pueblos de México sin guardaespaldas, transito libremente por mi país".El exembajador de EEUU en México, Christopher Landau, considera que el presidente mexicano ha adoptado una política de "dejar hacer, dejar pasar" frente a las organizaciones del narcotráfico, porque los considera una "distracción" para su agenda concentrada en programas sociales."Puedo ir a cualquier pueblo que no menciono, para no estigmatizarlos, donde hay gente trabajadora y buena", respondió el mandatario acerca de las regiones conflictivas donde se concentra la violencia criminal.Temor a otro VietnamEn una mesa redonda celebrada el pasado 20 de abril en el American Ambassadors Council, cuyo contenido fue revelado la noche del martes 27 de abril, Landau consideró que López Obrador "tiene una agenda doméstica muy ambiciosa que es, en su mayoría, sobre programas sociales".El diplomático comparó el pantano que durante una década fue la invasión de EEUU a Vietnam hasta 1975, que le costó unas 60.000 vidas estadounidenses.López Obrador "ve a los cárteles, si se me permite la analogía, como su Vietnam, que lo ha sido para algunos de sus predecesores", dijo el diplomático.El general Glen VanHerk, jefe del Comando Norte de Defensa de EEUU, hizo una afirmación similar el 18 de marzoEl jefe de Estado respondió que Landau "tiene una concepción distinta". "Él representaba a un Gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que se actuara como ellos piensan, como era antes de que yo llegara a la Presidencia", agregó.De Trump a BidenEl líder de la izquierda nacionalista reveló las ofertas de envío de tropas que le hizo el expresidente Donald Trump (2017-2021), cuando ocurrieron violentos ataques en Culiacán, capital de Sinaloa, ante la detención del hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, que fue liberado el 17 de octubre de 2019.También recibió oferta de ayuda militar de Washington cuando ocurrió una masacre de nueve personas mexicano-estadounidenses en un ataque de narcotraficantes contra tres camionetas que conducían tres mujeres, en las que viajaban con 12 niños en Bavispe, Sonora (norte), noviembre de 2019.Explicó que su prioridad en materia de seguridad es "atender las causas que originan la violencia".Contrastó las dos concepciones distintas ante el problema: "una es querer resolver el problema con medidas coercitivas, atacando a las bandas arriba, con todo, y dejando sin atención al pueblo".El gobernante piensa que "si se atienden los problemas sociales, y los jóvenes tienen oportunidad de trabajo y estudio", se puede "enfrentar el problema del narcotráfico, de la violencia".Línea divisoriaLópez Obrador sostiene que para enfrentar a las bandas de narcotraficantes se requiere que no haya corrupción.Es importante "que no suceda lo que pasaba antes, cuando el secretario de Seguridad Pública estaba al servicio de las bandas de narcotraficantes", dijo en alusión a Genaro García Luna (2006-2012).El exjefe policial enfrenta un juicio en EEUU por haber supuestamente cobrado cinco millones de dólares al Cartel de Sinaloa, a cambio de protección para traficar cocaína a EEUU.López Obrador reivindicó su decisión de liberar al hijo del Chapo Guzmán, quien purga prisión perpetua en EEUU, al fragor de combates con armas contra blindados que disparaban los narcotraficantes."Para que no quede la menor duda, fue una instrucción que yo di porque estaba en riesgo la población y me importa más la gente, son concepciones distintas", puntualizó.Expresó que "México no es una colonia, ni protectorado de ningún Gobierno extranjero".Finalmente dijo que así lo entendió Trump "y así lo está entendiendo el presidente (Joe) Biden". "Nos importa mucho la cooperación y estamos trabajando juntos sobre la base del respeto a las soberanías", señaló.

